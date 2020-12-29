Red Bull Salzburg pode tirar Claudinho do Bragantino

Uma negociação entre dois clubes gerenciados pela multinacional Red Bull pode acontecer na próxima janela de transferências onde o atacante Claudinho deixaria o Bragantino para atuar no Red Bull Salzburg.
A informação vem de diferentes veículos da imprensa austríaca como os portais 'LaOla1' e 'Kronen Zeitung' que agregaram sobre as características do atleta atuar tanto pelos lados do campo ou na posição de "falso nove". +CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃOValores que poderiam ser envolvidos na transação não chegaram a ser abordados, citando apenas que a recente saída de Dominik Szobozslai para o RB Leipzig e também a possibilidade de que Sekou Koita e Mo Camara sejam suspensos por doping aumentam a necessidade do clube de Salzburg busque reforços ofensivos.
Pelo fato de Claudinho atuar desde 2018 em clubes administrados pela empresa de bebidas energéticas (ele foi emprestado pelo Corinthians no ano em questão ao Red Bull Brasil), a sua ida para o Velho Continente seria mais simples do que a contratação de outros nomes não integrados a filosofia.