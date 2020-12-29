Red Bull Salzburg pode tirar Claudinho do Bragantino

A informação vem de diferentes veículos da imprensa austríaca como os portais 'LaOla1' e 'Kronen Zeitung' que agregaram sobre as características do atleta atuar tanto pelos lados do campo ou na posição de "falso nove". +CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃOValores que poderiam ser envolvidos na transação não chegaram a ser abordados, citando apenas que a recente saída de Dominik Szobozslai para o RB Leipzig e também a possibilidade de que Sekou Koita e Mo Camara sejam suspensos por doping aumentam a necessidade do clube de Salzburg busque reforços ofensivos.