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Red Bull Bragantino x São Paulo: veja preços dos ingressos e orientações para a torcida visitante

Com nova determinação da CBF, torcida do São Paulo, visitante, poderá assistir ao jogo contra o Red Bull Bragantino. Ingressos custam R$ 40 (R$ 20, meia-entrada)...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 09:50

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 09:50

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Com a liberação da torcida visitante pela CBF, os torcedores do São Paulo poderão assistir ao duelo contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, às 18h15, em Bragança Paulista, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cerca de 10% da carga total disponível para a partida (que, neste jogo, corresponde à 50% da capacidade do estádio) estão sendo destinadas à torcida do São Paulo.
A venda para a torcida visitante, que custa R$ 40 (R$ 20, meia-entrada) começou nesta sexta-feira (22), às 09h, pelo site de vendas da Futebol Card. A venda nas bilheterias do estádio Nabi Abi Chedid acontecerão apenas no dia do jogo (enquanto durarem os ingressos disponíveis), a partir das 09h.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Os protocolos sanitários são exatamente os mesmos válidos para a torcida local, e a torcida visitante deve fazer a retirada das pulseiras nas bilheterias do Nabi Abi Chedid, na sexta-feira, no sábado ou no dia da partida, após apresentarem comprovante de vacinação (completa, com as duas doses ou dose única) ou teste PCR negativo feito com até 72h de antecedência.

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