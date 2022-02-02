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Red Bull Bragantino x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao confronto

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (03), às 21h30, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Paulistão. Tricolor busca primeira vitória, enquanto Massa Bruta quer embalar...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 20:00
Nesta quinta-feira (03), o São Paulo visita o Red Bull Bragantino, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor busca a primeira vitória no estadual e tem um ponto conquistado. Já o Massa Bruta está com três pontos. O São Paulo tem desfalques certos para a partida. Luan e Luciano estão machucados e seguem no departamento médico. Além deles, Patrick teve uma lesão na coxa e também não joga. Uma boa notícia é a possível volta de Arboleda, que será relacionado, mas tem a presença no time titular incerta, já que estava nas Eliminatórias com a seleção do Equador.
A dúvida permanece no gol do Tricolor, que deve ter um rodízio nesses primeiros jogos do estadual. Volpi foi titular contra o Guarani e Jandrei foi o dono da meta diante do Ituano, quando defendeu um pênalti. Já o Red Bull Bragantino busca a segunda vitória consecutiva depois de vencer o Guarani, em casa, por 1 a 0. Hyoran, que estreou na equipe com gol, deve ser titular.
RED BULL BRAGANTINO x SÃO PAULOLocal: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)Data/Horário: 03/02/2022, às 21h30Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias AraujoAssistentes: Daniel Luis Marques e Bruno Silva de JesusVAR: Douglas Marques das FloresOnde acompanhar: HBO MAX e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
RED BULL BRAGANTINOCleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Fabricio Bruno e Luan Cândido; Eric Ramires, Praxedes e Hyoran; Arthur, Helinho e Alerrandro. Técnico: Maurício Barbieri.
SÃO PAULOVolpi (Jandrei), Rafinha, Miranda, Léo (Arboleda) e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara, Nikão e Igor Gomes; Rigoni (Alisson) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Patrick, Luan e Luciano (lesionados)
Crédito: RedBullBragantinoeSãoPauloseenfrentamnestaquinta-feira(Foto:KarenFontes/iShoot/LancePress!

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