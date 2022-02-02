Red Bull Bragantino x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao confronto

Nesta quinta-feira (03), o São Paulo visita o Red Bull Bragantino, às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor busca a primeira vitória no estadual e tem um ponto conquistado. Já o Massa Bruta está com três pontos. O São Paulo tem desfalques certos para a partida. Luan e Luciano estão machucados e seguem no departamento médico. Além deles, Patrick teve uma lesão na coxa e também não joga. Uma boa notícia é a possível volta de Arboleda, que será relacionado, mas tem a presença no time titular incerta, já que estava nas Eliminatórias com a seleção do Equador.