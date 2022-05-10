Red Bull Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, prováveis times e desfalques

Red Bull Bragantino e Atlético-MG realizarão uma partida adiada pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (11), no Estádio Nabi Abi Chedid, às 20h30 (de Brasília).

Ambos os times buscam recuperação após derrotas na última rodada do Brasileirão. O Braga perdeu por 1x0 para o Corinthians em casa, assim como o Galo que foi derrotado por 2x1 pelo rival América-MG. Ambos os times estão com oito pontos na tabela do Campeonato.

O time mineiro contará com o retorno dos defensores Guilherme Arana e Nathan Silva, desfalques no confronto contra o América. Em contrapartida, o atacante Hulk, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, não estará disponível para o time alvinegro em Bragança Paulista.

O Bragantino terá o retorno de Ramon, suspenso por cartão vermelho contra o Corinthians, e poderá ter as voltas de Hyoran e Helinho, desfalques por lesões na última rodada.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

RED BULL BRAGANTINO X ATLÉTICO-MGData: 11 de maio de 2022Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)​Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (Ambos de SC)​Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM

ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)

Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair e Zaracho; Nacho, Keno (Ademir) e Sasha

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Luan Cândido (Ramon) ; Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Eric Ramires (Hyoran); Sorriso (Helinho), Artur e Ytalo.