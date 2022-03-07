Red Bull Bragantino vence Botafogo-SP e garante vaga no mata-mata do Paulistão

No Nabi Abi Chedid, o Red Bull Bragantino não deu bobeira e derrotou o Botafogo-SP por 2 a 0. O resultado positivo colocou o Massa Bruta nas quartas de final do Campeonato Paulista.
CLASSIFICAÇÃO
Com o triunfo, o Bragantino aparece na liderança da chave D, com 19 pontos. O Botafogo-SP é o lanterna colocado da chave C, com 15 pontos.
CALENDÁRIO
Na próxima rodada, o Bragantino encara o Ituano, fora de casa. O Botafogo-SP tenta a recuperação diante do Novorizontino, em casa.
PRESSÃO DO BRAGANTINO
O Massa Bruta entrou ligado na partida e amassou o Botafogo-SP nos primeiros minutos. A melhor chance veio com Artur, que tirou a marcação e acertou a trave no chute de fora da área.
RESPOSTA DO BOTA
A Pantera incomodava nos contra-ataques e complicava a marcação do Red Bull Bragantino. A melhor oportunidade surgiu com Tiago Reis, mas o chute saiu fraco e Cleiton pegou.
CHANCE DE OURO
Artur recebeu em velocidade, deixou o marcador na saudade e, na saída do goleiro bateu no cantinho. A bola caprichosamente saiu pela linha de fundo.
GOL
De tanto insistir, o Bragantino chegou ao gol na bola parada. Natan foi no segundo andar após cobrança de escanteio e balançou a rede.
MAIS CHANCES PERDIDAS
Na etapa final o apetite do Bragantino permaneceu o mesmo e Ytalo teve duas chances. Na primeira, ele tentou encobrir o goleiro, que levou a melhor. Na sequência, ele recebeu o passe de Bruno Tubarão e chutou para fora.
ALERRANDRO
Melhor em campo, o Massa Bruta conseguiu ampliar o marcador. Na bola levantada na grande área, Alerrandro subiu sozinho para desviar, 2 a 0.
RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 BOTAFOGO-SPLocal: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)Data-Hora: 06/6/2021 – 20h30Árbitro: Adriano de Assis Miranda (SP)Auxiliares: Miguel Caetano Ribeiro da Costa (SP) e Raphael de Albuquerque Lima(SP)VAR: Márcio Henrique de Gois (SP)Público/renda: pagantes/R$Cartões amarelos: Luan Cândido (RBB), (BOT)Cartões vermelhos: –
Gols: Natan (40’/1ºT) Alerrandro (32’/2ºT)
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado, aos 35/2ºT), Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido (Guilherme, aos 41/2ºT); Jadsom. Ramires (Praxedes, aos 35/2ºT) e Hyoran (Miguel, aos 35/2ºT); Ytalo (Alerrandro, aos 22/2ºT), Artur e Bruno Tubarão. Técnico: Mauricio Barbieri.
BOTAFOGO-SP: Deivity; Joseph, Diego Guerra, Joaquim e Marlon; Tárik, Fellippe Souto, Emerson Santos (Djalma, aos 17/2ºT) e Bruno Michel (Hélio Paraíba, aos 42/2ºT); Dudu (João Lucas, 17/2ºT) e Tiago Reis (Matheus Carvalho, ao 1/2ºT)). Técnico: Leandro Zago.