Red Bull Bragantino negocia a permanência de Cuello

O Red Bull Bragantino continua a sua missão de montar o elenco e segurar peças importantes para a temporada 2022.

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Um dos nomes mais visados pela diretoria é o atacante Tomás Cuello, que negocia a sua continuidade.

Emprestado junto ao Atlético Tucumán-ARG, Cuello tornou-se importante no esquema de Mauricio Barbieri e foi decisivo em jogos importantes.

Vontade do atleta

Um dos pontos que pesa a favor do Massa Bruta é a vontade de Cuello. Apesar do contrato com o Tucumán, o jogador deixou claro que pretende seguir carreira no Brasil.