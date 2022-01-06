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futebol

Red Bull Bragantino negocia a permanência de Cuello

Atacante quer permanecer no Massa Bruta e espera desfecho da negociação com o Atlético Tucumán...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 15:37

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 15:37

O Red Bull Bragantino continua a sua missão de montar o elenco e segurar peças importantes para a temporada 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Um dos nomes mais visados pela diretoria é o atacante Tomás Cuello, que negocia a sua continuidade.
Emprestado junto ao Atlético Tucumán-ARG, Cuello tornou-se importante no esquema de Mauricio Barbieri e foi decisivo em jogos importantes.
Vontade do atleta
Um dos pontos que pesa a favor do Massa Bruta é a vontade de Cuello. Apesar do contrato com o Tucumán, o jogador deixou claro que pretende seguir carreira no Brasil.
Crédito: CuelloquerpermanecernoRedBullBragantino(AriFerreira/RedBullBragantino

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