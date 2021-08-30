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Red Bull Bragantino e Galo empatam no duelo de ida da final do Brasileiro Feminino Série A2

As duas equipes já estão garantidas na elite nacional em 2022 e decidem quem será o campeão da divisão de acesso...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 20:28

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 20:28
Crédito: As duas equipes tiveram um duelo disputado e o título será decidido no jogo de volta, em BH-(Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
No jogo de ida da final do Brasileiro Feminino Série A2, Red Bull Bragantino e Atlético-MG empataram sem gols nesta segunda-feira, 30 de agosto, em Bragança Paulista. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 7 de setembro, terça-feira, em Belo Horizonte, às 11h, no Independência. Tanto o Galo, quanto o Massa Bruta já estão já estão classificados para a elite do futebol feminino nacional. Os outros dois times que subirão de divisão são o Esmac e o Cresspom, que foram semifinalistas da competição.O Atlético-MG teve as melhores chances no jogo, pressionou a equipe paulista, mas não conseguiu converter a superioridade no campo em gols. O Red Bull Bragantino conseguiu equilibrar as ações do duelo, teve chance de abrir o placar, com uma bola na trave, mas depois as oportunidades de gol dos dois times rarearam e o resultado final foi o empate. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA
Red Bull Bragantino 0 x 0 AtléticoLocal: Estádio Nabi Abi Chedid;Árbitro: Michelle Peixoto Safatle-GO;Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sa-AM e Fernanda Kruger-MT;Cartões amarelos: Karol Dias (Red Bull Bragantino); Dayana (CAM).
Red Bull Bragantino: Karol Alves; Ingryd, Giovana e Taiane (Flavia); Taba (Brenda Pinheiro), Priscila, Malu (Karol Dias) e Raquel (Mylena); Rosane, Ariel e Rhay Coutinho (Julia). Técnica: Camilla Orlando.
Atlético-MG: Amanda; Leila, Cotrim, Flávia Gil e Ilana (Jaqueline); Marta, Dayana e Aninha (Pissaia); Iara (Sofia), Soraya e Guedes (Cinthia). Técnico: Hoffmann Túlio.

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