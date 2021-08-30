Red Bull Bragantino e Galo empatam no duelo de ida da final do Brasileiro Feminino Série A2

No jogo de ida da final do Brasileiro Feminino Série A2, Red Bull Bragantino e Atlético-MG empataram sem gols nesta segunda-feira, 30 de agosto, em Bragança Paulista. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 7 de setembro, terça-feira, em Belo Horizonte, às 11h, no Independência. Tanto o Galo, quanto o Massa Bruta já estão já estão classificados para a elite do futebol feminino nacional. Os outros dois times que subirão de divisão são o Esmac e o Cresspom, que foram semifinalistas da competição.O Atlético-MG teve as melhores chances no jogo, pressionou a equipe paulista, mas não conseguiu converter a superioridade no campo em gols. O Red Bull Bragantino conseguiu equilibrar as ações do duelo, teve chance de abrir o placar, com uma bola na trave, mas depois as oportunidades de gol dos dois times rarearam e o resultado final foi o empate. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA