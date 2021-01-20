Recusa do Barcelona em contratar Eric García em janeiro faz PSG planejar a transferência do zagueiro

Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP

A recusa dos candidatos à presidência do Barcelona em contratar Eric García em janeiro pode complicar as chances do clube catalão. De acordo com o "Mundo Deportivo", o Paris Saint-Germain monitoram o zagueiro e planejam uma investida pelo jogador, que tem contrato com o Manchester City apenas até o final da atual temporada.

VEJA A TABELA DA LIGUE 1

A ideia do Barça é de esperar o final da temporada para contratar Eric García a custo zero. O zagueiro já admitiu publicamente o desejo de retornar ao clube catalão. A vontade do jogador é um alívio para o Barcelona, mas o preço de 10 milhões de euros pedido pelos franceses está ao alcance do Paris Saint-Germain. Os catalães não temem que o jogador aceitará uma proposta agora.