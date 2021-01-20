Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Recusa do Barcelona em contratar Eric García em janeiro faz PSG planejar a transferência do zagueiro
futebol

Recusa do Barcelona em contratar Eric García em janeiro faz PSG planejar a transferência do zagueiro

Direção do clube catalão não quer investir no espanhol, uma vez que ele pode chegar de graça no final da temporada. Equipe francesa tem o jogador na mira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jan 2021 às 08:36

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 08:36

Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP
A recusa dos candidatos à presidência do Barcelona em contratar Eric García em janeiro pode complicar as chances do clube catalão. De acordo com o "Mundo Deportivo", o Paris Saint-Germain monitoram o zagueiro e planejam uma investida pelo jogador, que tem contrato com o Manchester City apenas até o final da atual temporada.
VEJA A TABELA DA LIGUE 1
A ideia do Barça é de esperar o final da temporada para contratar Eric García a custo zero. O zagueiro já admitiu publicamente o desejo de retornar ao clube catalão. A vontade do jogador é um alívio para o Barcelona, mas o preço de 10 milhões de euros pedido pelos franceses está ao alcance do Paris Saint-Germain. Os catalães não temem que o jogador aceitará uma proposta agora.
Para Koeman, o adiamento da chegada de García é um grande erro. Os dirigentes do clube reconhecem que o treinador ficou frustrado após a negação dos candidatos. O holandês entende que o Barça precisa reforçar sua defesa, que vem sendo vulnerável e castigada por lesões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados