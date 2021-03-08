Recuperados por Crespo, Gabriel Sara e Pablo são artilheiros no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Em somente três partidas sob o comando de Hernán Crespo, o São Paulo está mostrando sinais de evolução e o futebol jogado pela equipe agrada cada vez mais os torcedores. Com nove gols marcados em três jogos, o novo treinador do Tricolor conseguiu recuperar dois jogadores muito criticados pela torcida na última temporada, tornando-os artilheiros da equipe: Pablo e Gabriel Sara. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

A última temporada foi frustrante para a torcida são-paulina e para os jogadores, que se viram perto de encerrar o jejum de títulos da equipe, mas deixaram a chance escapar. Com isso, a cobrança em cima de alguns atletas aumentou, fazendo com que vaias e críticas se tornassem mais frequentes, como no caso de Sara e Pablo.

O camisa 9 chegou a ficar 15 jogos sem balançar as redes, quebrando o jejum na última rodada do Brasileirão, contra o Flamengo. No período de seca, o atacante foi um dos mais criticados pela torcida, que pediu sua saída. Agora, com Crespo, Pablo é o jogador do São Paulo que mais se envolveu em gols nesses três jogos, com dois gols e duas assistências, uma média de 1,3 participações em gol por partida.

O meio-campista Gabriel Sara também foi alvo de desaprovação da torcida do Tricolor. No Brasileirão de 2020/21, o meia somou cinco gol e quatro assistências em 33 atuações. Porém, o momento em que mais foi criticado foi na reta final do campeonato, quando chegou a, inclusive, se lesionar, perdendo quatro partidas importantes da reta final.Agora, com Crespo, Gabriel Sara se tornou titular da equipe, sendo peça importante no ataque do Tricolor. O meia tem dois gols na competição, se igualando a Pablo como artilheiro da equipe na competição. Os dois estão no topo da lista de artilheiros gerais do torneio, junto com Vitinho (RB Bragantino), Mateus Vital (Corinthians) e Fabrício Daniel (Mirassol), todos com dois gols cada.

Sob novo comando, Gabriel Sara e Pablo são, possivelmente, os dois jogadores mais marcantes desse início de trabalho devido à recuperação que Hernán Crespo fez, tanto de autoestima como de desempenho, da dupla.

Os dois jogadores fizeram um gol em cada uma das últimas duas partidas do Tricolor. Gabriel Sara abriu o placar na goleada por 4 a 0 contra a Inter de Limeira e também fez o primeiro gol da goleada contra o Santos, também por 4 a 0, no último sábado (6). Pablo também fez o seu nas duas ocasiões e ainda marcou um gol supostamente mal anulado contra o Botafogo-SP, na primeira rodada do Paulistão.