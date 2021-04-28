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futebol

Recuperados, Orejuela e Pablo são opções do São Paulo na Libertadores

Os dois voltaram aos treinos no início da semana e podem jogar contra o Rentistas, do Uruguai, na partida desta quinta-feira (29), pela fase de grupos da Libertadores...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 14:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 14:58
Crédito: Orejuela e Pablo durante treino (Fotos: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo tem dois potenciais reforços para o jogo desta quinta-feira (29), contra o Rentistas, do Uruguai, pela Libertadores. Os atletas Pablo e Orejuela voltaram a integrar o resto do elenco nos trabalhos com bola desde segunda-feira (26) e, recuperados de lesões, e são opções para a partida.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA DE 2021!
Recém-chegado ao Tricolor, Orejuela ainda não estreou e, antes mesmo de entrar em campo pela equipe, teve que ficar fora dos treinos, em processo de recuperação.
Pablo, por sua vez, sentiu dores nas costas após a partida da última terça-feira (20), contra o Sporting Cristal, do Peru, pela Libertadores, e ficou de fora dos treinos da última semana. O camisa 9 é, normalmente, titular da equipe e deve iniciar o jogo contra o Rentistas.
Recuperados, os dois se tornam opções para atuarem na próxima partida do São Paulo, já na quinta-feira. Uma escalação provável para a equipe é: Volpi; Bruno Alves, Miranda e Arboleda; Daniel Alves, Luan, Liziero (Rodrigo Nestor), Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo.O São Paulo entra em campo às 21h desta quinta-feira (29), no Morumbi, para enfrentar o Rentistas, do Uruguai, em partida da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Após vencer por 3 a 0 na primeira partida do torneio, o Tricolor lidera o Grupo E.

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