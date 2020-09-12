Recuperados do coronavírus, Neymar, Navas e Di María são relacionados para jogo do PSG

O Paris Saint-Germain terá reforços importantes para a partida contra o Olympique de Marseille neste domingo. Neymar, Di María, Keylor Navas e Paredes estão de volta após se recuperarem do covid-19.
Neymar retornou aos treinamentos na sexta-feira e está apto para jogar. Por outro lado, Marquinhos, Kylian Mbappé e Mauro Icardi continuam em isolamento e estão fora da partida.
O Paris Saint-Germain, com sete desfalques, acabou derrotado pelo Lens na primeira rodada da Ligue 1. O Olympique de Marseille, por outro lado, saiu vitorioso da partida contra o Stade Brestois.