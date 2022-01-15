Recuperados de Covid, Miranda e Gabriel iniciam pré-temporada no São Paulo

O zagueiro Miranda e o volante Gabriel foram as principais novidades do treinamento do São Paulo deste sábado (15) no CT da Barra Funda. Após seguirem os protocolos de saúde estabelecidos pelo Departamento Médico e cumprirem um período de isolamento, a dupla está recuperada de Covid-19 e se juntou ao restante do elenco para a sequência da pré-temporada.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Os dois apresentaram resultados positivos no começo deste ano, ainda durante o período de férias, e por isso não voltaram junto com o restante do grupo na última segunda-feira (10). Miranda e Gabriel iniciaram o dia com um trabalho físico personalizado e na segunda parte da atividade trabalharam com os demais jogadores.

No treino deste sábado, foi realizado um trabalho físico com bola comandado pelos preparadores físicos, enquanto Rogério Ceni realizou uma atividade técnica e tática em um dos campos do CT da Barra Funda. No treinamento em campo reduzido, o comandante são-paulino trabalhou posicionamento defensivo e ofensivo, saída de jogo e transição.No período da tarde, Tiago Volpi, Miranda, Gabriel e Calleri, que se reapresentaram depois dos demais jogadores por testarem positivo para Covid-19, realizaram outra atividade.

O clube segue com sete atletas isolados: Pablo, Thiago Couto, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes.