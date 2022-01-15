Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Recuperados de Covid, Miranda e Gabriel iniciam pré-temporada no São Paulo

Dupla se juntou ao restante do elenco para a pré-temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jan 2022 às 18:05

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 18:05

O zagueiro Miranda e o volante Gabriel foram as principais novidades do treinamento do São Paulo deste sábado (15) no CT da Barra Funda. Após seguirem os protocolos de saúde estabelecidos pelo Departamento Médico e cumprirem um período de isolamento, a dupla está recuperada de Covid-19 e se juntou ao restante do elenco para a sequência da pré-temporada.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Os dois apresentaram resultados positivos no começo deste ano, ainda durante o período de férias, e por isso não voltaram junto com o restante do grupo na última segunda-feira (10). Miranda e Gabriel iniciaram o dia com um trabalho físico personalizado e na segunda parte da atividade trabalharam com os demais jogadores.
No treino deste sábado, foi realizado um trabalho físico com bola comandado pelos preparadores físicos, enquanto Rogério Ceni realizou uma atividade técnica e tática em um dos campos do CT da Barra Funda. No treinamento em campo reduzido, o comandante são-paulino trabalhou posicionamento defensivo e ofensivo, saída de jogo e transição.No período da tarde, Tiago Volpi, Miranda, Gabriel e Calleri, que se reapresentaram depois dos demais jogadores por testarem positivo para Covid-19, realizaram outra atividade.
O clube segue com sete atletas isolados: Pablo, Thiago Couto, Reinaldo, Rodrigo Nestor, Rafael Silva, Patrick e Danilo Gomes.
Crédito: MirandaestárecuperadodeCovid-19(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados