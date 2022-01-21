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Recuperados de Covid, Arboleda e Welington retomam atividades no São Paulo

Dupla cumpriu os dias de isolamento necessários e está de volta aos treinos...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 18:22

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 18:22

O zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Welington estão recuperados de Covid-19 e retornaram às atividades com o elenco do São Paulo, no CT da Barra Funda, nesta sexta-feira (21). A dupla cumpriu o protocolo de saúde estabelecido pelo Departamento Médico na pandemia.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O elenco abriu o dia com exercícios físicos orientados pelos preparadores, que utilizaram cordas elásticas e bola para deixar o trabalho intenso e dinâmico. Na sequência, o técnico Rogério Ceni e seus auxiliares comandaram atividades táticas. Neste sábado (22), os jogadores vão trabalhar na parte da manhã.
No próximo dia 27, o Tricolor estreia no Campeonato Paulista e enfrentará o Guarani, às 21h30, em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Crédito: OzagueiroArboledaeolateral-esquerdoWelingtonvoltamaostreinos(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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