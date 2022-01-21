Recuperados de Covid, Arboleda e Welington retomam atividades no São Paulo

O zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Welington estão recuperados de Covid-19 e retornaram às atividades com o elenco do São Paulo, no CT da Barra Funda, nesta sexta-feira (21). A dupla cumpriu o protocolo de saúde estabelecido pelo Departamento Médico na pandemia.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O elenco abriu o dia com exercícios físicos orientados pelos preparadores, que utilizaram cordas elásticas e bola para deixar o trabalho intenso e dinâmico. Na sequência, o técnico Rogério Ceni e seus auxiliares comandaram atividades táticas. Neste sábado (22), os jogadores vão trabalhar na parte da manhã.

No próximo dia 27, o Tricolor estreia no Campeonato Paulista e enfrentará o Guarani, às 21h30, em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa.