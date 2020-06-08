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Recuperado, Wendel participa bem de treino do Sporting

Volante brasileiro se mostra recuperado de lesão no joelho direito, mas técnico Rúben Amorim deve ter duas baixas para sequência do Campeonato Português...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 20:52

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 20:52

Crédito: Wendel não teve limitações na atividade (Divulgação
O Sporting contará com um grande trunfo para o confronto com o Paços de Ferreira, nesta sexta-feira. O volante Wendel participou bem da atividade desta segunda-feira e mostrou que está recuperado de sua lesão no joelho direito.
O brasileiro já passou com tranquilidade das atividades específicas para o treino com bola e deve ficar à disposição do técnico Rúben Amorim na próxima rodada. Os Leões, entretanto, devem ter as baixas de Joelson Fernandes e Luiz Phellype.
Joelson segue no período de transição no ginásio, enquanto Luiz Phellype se recupera de lesão. Todo o elenco do Sporting fez testes de COVID-19 antes da realização do treino.
Na quarta colocação, os Leões medem forças com o Paços de Ferreira nesta sexta-feira, às 21h15, pela vigésima-sexta rodada do Campeonato Português.E MAIS:Federação Italiana anuncia mudança nas datas da janela de transferênciasAo não renovar contrato, zagueiro recebe ameaça: 'Reze para não ter de voltar'Franceses apontam Everton querendo contratar o zagueiro Thiago SilvaErik comemora aniversário de título pela Seleção Brasileira E MAIS:

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