Recuperado, Wendel participa bem de treino do Sporting

O Sporting contará com um grande trunfo para o confronto com o Paços de Ferreira, nesta sexta-feira. O volante Wendel participou bem da atividade desta segunda-feira e mostrou que está recuperado de sua lesão no joelho direito.
O brasileiro já passou com tranquilidade das atividades específicas para o treino com bola e deve ficar à disposição do técnico Rúben Amorim na próxima rodada. Os Leões, entretanto, devem ter as baixas de Joelson Fernandes e Luiz Phellype.
Joelson segue no período de transição no ginásio, enquanto Luiz Phellype se recupera de lesão. Todo o elenco do Sporting fez testes de COVID-19 antes da realização do treino.
Na quarta colocação, os Leões medem forças com o Paços de Ferreira nesta sexta-feira, às 21h15, pela vigésima-sexta rodada do Campeonato Português.E MAIS:Federação Italiana anuncia mudança nas datas da janela de transferênciasAo não renovar contrato, zagueiro recebe ameaça: 'Reze para não ter de voltar'Franceses apontam Everton querendo contratar o zagueiro Thiago SilvaErik comemora aniversário de título pela Seleção Brasileira E MAIS: