Recuperado, Wendel participa bem de treino do Sporting

Crédito: Wendel não teve limitações na atividade (Divulgação

O Sporting contará com um grande trunfo para o confronto com o Paços de Ferreira, nesta sexta-feira. O volante Wendel participou bem da atividade desta segunda-feira e mostrou que está recuperado de sua lesão no joelho direito.

O brasileiro já passou com tranquilidade das atividades específicas para o treino com bola e deve ficar à disposição do técnico Rúben Amorim na próxima rodada. Os Leões, entretanto, devem ter as baixas de Joelson Fernandes e Luiz Phellype.

Joelson segue no período de transição no ginásio, enquanto Luiz Phellype se recupera de lesão. Todo o elenco do Sporting fez testes de COVID-19 antes da realização do treino.