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futebol

Recuperado, Paulinho volta a ser relacionado no Leverkusen

Atacante brasileiro do Bayer Leverkusen se prepara para novo ciclo na carreira
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Publicado em 07 de Maio de 2021 às 13:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 13:07
Crédito: Paulinho espera ter sequência com camisa do Leverkusen (Divulgação/Bayer Leverkusen
Após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, na semana da final em 2020, Paulinho teve que passar por uma cirurgia na Áustria. O atleta iniciou a recuperação em dois períodos, com procedimentos no clube e em casa. Em dezembro, voltou a trabalhar no campo e vem treinando com o grupo desde o início do mês de março.Com tratamento do departamento médico do clube aliado aos exercícios de reforço muscular, o atacantevem se preparando para voltar a campo em plena forma. Após dois meses trabalhando junto ao elenco, o brasileiro está em condições de jogo.
> Veja a tabela da Bundesliga
Paulinho foi relacionado para o duelo deste sábado pela Bundesliga, diante do Werder Bremen e comemora a possibilidade de voltar aos gramados.
- Foram meses de trabalho muito intensopara chegar até aqui, ter esse esforço reconhecido e voltar a estar junto com o grupo nos jogos me deixa muito feliz. Espero ajudar o Bayer dentro de campo, estou completamente focado nomeu retorno e estarei sempre disposto a dar o meu máximo.
Seu maior objetivo atual é estar nos Jogos Olímpicos, já que participou de todo o processo para garantir a vaga do Brasil, sendo de extrema importância nessa conquista. No Pré-Olimpico, na Colômbia, Paulinho atuou em seis jogos e terminou o torneio com três gols e quatro assistências.

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