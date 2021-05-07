Recuperado, Paulinho volta a ser relacionado no Leverkusen

Crédito: Paulinho espera ter sequência com camisa do Leverkusen (Divulgação/Bayer Leverkusen

Após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, na semana da final em 2020, Paulinho teve que passar por uma cirurgia na Áustria. O atleta iniciou a recuperação em dois períodos, com procedimentos no clube e em casa. Em dezembro, voltou a trabalhar no campo e vem treinando com o grupo desde o início do mês de março.Com tratamento do departamento médico do clube aliado aos exercícios de reforço muscular, o atacantevem se preparando para voltar a campo em plena forma. Após dois meses trabalhando junto ao elenco, o brasileiro está em condições de jogo.

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Paulinho foi relacionado para o duelo deste sábado pela Bundesliga, diante do Werder Bremen e comemora a possibilidade de voltar aos gramados.

- Foram meses de trabalho muito intensopara chegar até aqui, ter esse esforço reconhecido e voltar a estar junto com o grupo nos jogos me deixa muito feliz. Espero ajudar o Bayer dentro de campo, estou completamente focado nomeu retorno e estarei sempre disposto a dar o meu máximo.