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Recuperado, Michel Macedo pode completar 250 jogos na carreira

Lateral-direito do Corinthians voltou a ficar à disposição de Dyego Coelho após pancada no tornozelo direito e, caso entre em campo nesta quarta-feira, atingirá marca expressiva...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 15:51
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Caso seja relacionado e entre em campo nesta quarta-feira pelo Corinthians, diante do Sport, às 21h30, o lateral-direito Michel Macedo vai completar 250 jogos em sua carreira. O jogador se recuperou de pancada no tornozelo e está à disposição de Dyego Coelho, e deve ficar no banco de reservas. Além do Timão, já atuou em clubes como Atlético-MG, Almería-ESP e Las Palmas-ESP.O Las Palmas-ESP, inclusive, é a agremiação em que Michel atuou por mais jogos, totalizando 143, com 4 gols marcados no período.
- Muito feliz em completar essa marca na minha carreira. Agradeço a Deus, família, amigos e todos que de alguma forma me ajudaram a chegar até aqui. Consegui atingir essa marca com muito trabalho, empenho e dedicação. Espero poder contribuir ainda mais aqui no Corinthians, meu time atual – comemorou.
Macedo ainda atuou em 56 jogos no Las Palmas e balançou a rede em seis oportunidades, além de 23 partidas no Atlético-MG. No Timão, o camisa 2 atuou em 27 jogos e marcou um gol. Nesse ano, ele jogou sete partidas.
No Brasileirão deste ano, o lateral versátil acertou 56% dos lançamentos que fez, além de acertar 82% dos passes no campo adversário, segundo o Sofascore. De acordo com o site de estatísticas, o atleta ganhou 59% de disputas de bolas e 63% de duelos aéreos nas partidas que disputou.

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