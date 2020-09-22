Recuperado, Michel Macedo pode completar 250 jogos na carreira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Caso seja relacionado e entre em campo nesta quarta-feira pelo Corinthians, diante do Sport, às 21h30, o lateral-direito Michel Macedo vai completar 250 jogos em sua carreira. O jogador se recuperou de pancada no tornozelo e está à disposição de Dyego Coelho, e deve ficar no banco de reservas. Além do Timão, já atuou em clubes como Atlético-MG, Almería-ESP e Las Palmas-ESP.O Las Palmas-ESP, inclusive, é a agremiação em que Michel atuou por mais jogos, totalizando 143, com 4 gols marcados no período.

- Muito feliz em completar essa marca na minha carreira. Agradeço a Deus, família, amigos e todos que de alguma forma me ajudaram a chegar até aqui. Consegui atingir essa marca com muito trabalho, empenho e dedicação. Espero poder contribuir ainda mais aqui no Corinthians, meu time atual – comemorou.

Macedo ainda atuou em 56 jogos no Las Palmas e balançou a rede em seis oportunidades, além de 23 partidas no Atlético-MG. No Timão, o camisa 2 atuou em 27 jogos e marcou um gol. Nesse ano, ele jogou sete partidas.