Recuperado, Eriksen recebe sondagens de clubes ingleses e pode voltar a jogar em breve

Sete meses após o susto na Eurocopa, o meia Christian Eriksen pode retornar em breve aos gramados. De acordo com a imprensa inglesa, o dinamarquês de 29 anos está totalmente recuperado do mal súbito ocorrido em junho, e está na mira do Tottenham, clube que já defendeu de 2013 a 2019.

+ Lukaku é reintegrado ao elenco do Chelsea e está arrependido das declarações contra Tuchel, diz site Sem contrato após a Internazionale rescindir o vínculo com o atleta, Eriksen também estaria sendo sondado por outros clubes da Inglaterra. O clube de Milão se desfez do meia pois a federação italiana não permite que jogadores usem marca-passo em partidas organizadas pela entidade.

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- As coisas estão indo bem para o Christian. Ele fez vários exames e testes antes do Natal e os resultados foram muito bons. Esperamos que ele comece treino em grupo com uma equipe no final de janeiro - disse Martin Schoots, empresário do jogador, ao 'Daily Mail'.