Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Recuperado, Eriksen recebe sondagens de clubes ingleses e pode voltar a jogar em breve
futebol

Recuperado, Eriksen recebe sondagens de clubes ingleses e pode voltar a jogar em breve

Meia dinamarquês de 29 anos sofreu mal súbito em junho, durante partida da Eurocopa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jan 2022 às 13:57

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 13:57

Sete meses após o susto na Eurocopa, o meia Christian Eriksen pode retornar em breve aos gramados. De acordo com a imprensa inglesa, o dinamarquês de 29 anos está totalmente recuperado do mal súbito ocorrido em junho, e está na mira do Tottenham, clube que já defendeu de 2013 a 2019.
+ Lukaku é reintegrado ao elenco do Chelsea e está arrependido das declarações contra Tuchel, diz site Sem contrato após a Internazionale rescindir o vínculo com o atleta, Eriksen também estaria sendo sondado por outros clubes da Inglaterra. O clube de Milão se desfez do meia pois a federação italiana não permite que jogadores usem marca-passo em partidas organizadas pela entidade.
+ Monaco anuncia novo técnico dois dias após demissão de Niko Kovac
- As coisas estão indo bem para o Christian. Ele fez vários exames e testes antes do Natal e os resultados foram muito bons. Esperamos que ele comece treino em grupo com uma equipe no final de janeiro - disse Martin Schoots, empresário do jogador, ao 'Daily Mail'.
Crédito: EriksenteveummalsúbitoemjunhodurantepartidadaEurocopa(Foto:HANNAHMCKAY/POOL/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados