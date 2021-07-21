Recuperado de lesão, Wiliam Oliveira projeta retorno pelo Ceará

Crédito: Jogador está na terceira temporada defendendo o clube (Fernando Ferreira/Ceará SC

Após passar pela recuperação de uma lesão no joelho, o volante William Oliveira volta a ficar a disposição do técnico Guto Ferreira para a sequência do Campeonato Brasileiro. O atleta chegou até a entrar em campo pelo Sub-23 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes na última quinta-feira (15) onde foi titular e capitão na vitória do Vozão sobre o Fluminense por 2 a 1. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Junto com a comissão escolhemos por jogar no Sub-23 para eu poder pegar ritmo de jogo. Todos sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito pegado e disputado. E como sempre fiz, quero estar no meu melhor quando tiver minha oportunidade de jogar novamente. Sou muito grato a esse clube que sempre me abraçou quando precisei. O torcedor pode ter certeza que vou dar tudo dentro de campo - disse William.

O experiente volante de 29 anos deve atuar também no próximo compromisso do clube pela competição de base que tem data marcada para a próxima quinta-feira (22) onde o Alvinegro visita o Coritiba. Contudo, não está totalmente descartada a possibilidade de William aparecer entre os relacionados para a partida contra o Sport, no próximo domingo (25), em confronto válido pelo Brasileirão.

Atleta de papel importante na campanha do título da Copa do Nordeste de 2020, ele disputou 22 compromissos na temporada passada e colaborou para a melhor campanha da história do clube na elite do futebol nacional, classificando o Vozão pela primeira vez para uma competição internacional.

Somando desde sua chegada em janeiro de 2019, ao todo foram 46 jogos pelo clube de Porangabuçu em três temporadas. Números esses que só tornaram ainda mais doloroso não poder ajudar os companheiros que já conhece tão bem.