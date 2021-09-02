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Recuperado de lesão, Wellington visa retorno aos gramados e projeta segundo turno do CSA

Zagueiro está à disposição do técnico Mozart para o duelo contra o Vila Nova...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 19:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2021 às 19:40
Crédito: Augusto Oliveira/CSA
Recuperado de lesão, o zagueiro Wellington está à disposição do técnico Mozart para o confronto diante do Vila Nova, nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão da Série B. O defensor fala sobre seu retorno aos gramados após ficar um pouco mais de um mês fora. A última partida do camisa 13 do Azulão foi no dia 17 de julho, na vitória contra o Operário-PR.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B-2021 clicando aqui
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– Expectativa boa para voltar, estar mais presente e próximo do grupo e conseguir ajudar de alguma maneira. Temos esse jogo contra o Vila Nova onde é de suma importância conquistar a vitória para voltarmos a ter confiança no nosso próprio jogo, e eventualmente, para que consigamos subir na tabela – disse o zagueiro Wellington.
Na 11ª posição no campeonato, com 28 pontos, o CSA espera voltar ao caminho das vitórias nesta sexta. Wellington projeta um segundo turno disputado e afirma que a equipe azulina pensa jogo a jogo para alcançar o objetivo do acesso.
– Estamos pensando jogo, creio que tem que ser assim, segundo turno é muito mais disputado e cada ponto conquistado tem que se dar o valor. Vamos em busca de jogo a jogo e no final do campeonato conquistar o acesso – concluiu.

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