Recuperado de lesão, Wellington visa retorno aos gramados e projeta segundo turno do CSA

Crédito: Augusto Oliveira/CSA

Recuperado de lesão, o zagueiro Wellington está à disposição do técnico Mozart para o confronto diante do Vila Nova, nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo Brasileirão da Série B. O defensor fala sobre seu retorno aos gramados após ficar um pouco mais de um mês fora. A última partida do camisa 13 do Azulão foi no dia 17 de julho, na vitória contra o Operário-PR.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão da Série B-2021 clicando aqui

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– Expectativa boa para voltar, estar mais presente e próximo do grupo e conseguir ajudar de alguma maneira. Temos esse jogo contra o Vila Nova onde é de suma importância conquistar a vitória para voltarmos a ter confiança no nosso próprio jogo, e eventualmente, para que consigamos subir na tabela – disse o zagueiro Wellington.

Na 11ª posição no campeonato, com 28 pontos, o CSA espera voltar ao caminho das vitórias nesta sexta. Wellington projeta um segundo turno disputado e afirma que a equipe azulina pensa jogo a jogo para alcançar o objetivo do acesso.