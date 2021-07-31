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Recuperado de lesão, Wellington Paulista é esperança do Fortaleza para encarar o Ceará

Atacante se recuperou de lesão na panturrilha e quer ajudar o Tricolor diante do Vozão...

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 19:13

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2021 às 19:13
Crédito: Wellington Paulista/FEC
O domingo será de muita emoção na Arena Castelão. A partir das 18h15 (Horário de Brasília), o Fortaleza tenta manter o embalo diante do Ceará, pela 14ª rodada do Brasileirão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Um dos trunfos do técnico Pablo Vojvoda para o jogo do fim de semana é a volta do atacante Wellington Paulista, recuperado de lesão na panturrilha.
Em conversa com a imprensa, WP9 não escondeu a felicidade de voltar e contou um pouco dos bastidores da sua recuperação.
‘Eu queria voltar a atuar, porque a lesão que eu tive foi um pouco grave na panturrilha. Passei quase 30 dias parado e é muito complicado, então queria voltar bem, ajudando meus companheiros e não imaginava que ia ser tão bom quanto foi. Feliz pela volta, feliz pelos gols e por ter ajudado meus companheiros’, destacou.

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