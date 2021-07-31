Recuperado de lesão, Wellington Paulista é esperança do Fortaleza para encarar o Ceará

O domingo será de muita emoção na Arena Castelão. A partir das 18h15 (Horário de Brasília), o Fortaleza tenta manter o embalo diante do Ceará, pela 14ª rodada do Brasileirão.
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Um dos trunfos do técnico Pablo Vojvoda para o jogo do fim de semana é a volta do atacante Wellington Paulista, recuperado de lesão na panturrilha.
Em conversa com a imprensa, WP9 não escondeu a felicidade de voltar e contou um pouco dos bastidores da sua recuperação.
‘Eu queria voltar a atuar, porque a lesão que eu tive foi um pouco grave na panturrilha. Passei quase 30 dias parado e é muito complicado, então queria voltar bem, ajudando meus companheiros e não imaginava que ia ser tão bom quanto foi. Feliz pela volta, feliz pelos gols e por ter ajudado meus companheiros’, destacou.