Recuperado de lesão, Vitinho brilha na Bélgica e marca primeiro gol

O lateral-direito Vitinho, de 21 anos, ex-Cruzeiro, atualmente no Cercle Brugge da Bélgica, comemorou seu primeiro gol com a camisa do time verde e preto. Este é o segundo ano do jovem na equipe belga, tendo disputado apenas 15 partidas pela equipe devido a uma lesão sofrida no púbis no início da última temporada. Na atual temporada, o camisa dois atuou em duas partidas, sendo as duas únicas vitórias da equipe até aqui pelo Campeonato Belga.Vitinho se recuperou da lesão e já conseguiu participar de dois jogos, mas ainda com poucos minutos em campo. Na última partida, o lateral se destacou no setor ofensivo e conseguiu marcar um gol na vitória do Cercle Brugge sobre o Sint-Truiden por 3 a 0 na última segunda-feira. Até o momento, o time do brasileiro ocupa a 7ª colocação com nove pontos conquistados em seis jogos.