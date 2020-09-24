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futebol

Recuperado de lesão, Vitinho brilha na Bélgica e marca primeiro gol

O lateral brasileiro balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Cercle Brugge...

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 12:19

LanceNet

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Publicado em 

24 set 2020 às 12:19
Crédito: Vitinho precisou de apenas sete minutos em campo para marcar um gol na Bélgica (Cercle Brugge
O lateral-direito Vitinho, de 21 anos, ex-Cruzeiro, atualmente no Cercle Brugge da Bélgica, comemorou seu primeiro gol com a camisa do time verde e preto. Este é o segundo ano do jovem na equipe belga, tendo disputado apenas 15 partidas pela equipe devido a uma lesão sofrida no púbis no início da última temporada. Na atual temporada, o camisa dois atuou em duas partidas, sendo as duas únicas vitórias da equipe até aqui pelo Campeonato Belga.Vitinho se recuperou da lesão e já conseguiu participar de dois jogos, mas ainda com poucos minutos em campo. Na última partida, o lateral se destacou no setor ofensivo e conseguiu marcar um gol na vitória do Cercle Brugge sobre o Sint-Truiden por 3 a 0 na última segunda-feira. Até o momento, o time do brasileiro ocupa a 7ª colocação com nove pontos conquistados em seis jogos.
- ’Estou muito feliz pelo gol, mas principalmente por estar voltando a jogar. Esse gol me fez voltar a ter 100% de confiança, eu sabia que quando a oportunidade chegasse eu ia estar pronto, pois venho me preparando bem, graças a Deus deu tudo certo.

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