Recuperado de lesão, Sergio Ramos pode fazer estreia pelo PSG no sábado; Neymar será preservado

Anunciado como reforço do Paris Saint-Germain em julho, o zagueiro Sergio Ramos ainda não entrou em campo pela equipe francesa. A espera do torcedor parisiense, porém, pode estar no fim. Segundo a mídia local, o atleta de 35 anos tem chances de ser relacionado para o duelo contra o Nantes, no sábado.De acordo com informações do jornal "L'Équipe", o defensor está liberado pelo departamento médico do PSG, e a decisão agora está nas mãos do técnico Mauricio Pochettino. Há mais de uma semana, o jogador já treina normalmente com seus companheiros de clube.

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Sergio Ramos sofreu uma grave lesão na panturrilha esquerda logo assim que chegou no Paris Saint-Germain, ainda na pré-temporada, o que postergou sua estreia. Desde então, a equipe da Cidade Luz fez 18 jogos em 2021/22, todos sem o camisa 4.

As contusões têm sido um problema para o atleta desde a última temporada, quando ainda atuava pelo Real Madrid. Na ocasião, o atleta fez apenas 21 partidas na época. Sua última partida oficial foi no dia 5 de maio, na eliminação merengue na semifinal da Champions League para o Chelsea.

NEYMAR FORASe por um lado o PSG vive a expectativa de Sergio Ramos atuar pela primeira vez, o brasileiro Neymar não estará presente contra o Nantes, no Parque dos Príncipes. Segundo o "L'Équipe", o camisa 10 será poupado, visando o duelo contra o Manchester City, na próxima quarta-feira, pela Champions League.

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Na última segunda-feira, o atacante sentiu um incômodo muscular na coxa esquerda enquanto treinava com a Seleção Brasileira no CT do Palmeiras e ficou de fora da partida contra a Argentina, na terça-feira, em San Juan, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.