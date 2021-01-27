Recuperado de lesão, Rojas aguarda o São Paulo para decidir o seu futuro

Crédito: Divulgação/São Paulo

O atacante João Rojas está recuperado, tanto fisicamente, quanto mentalmente. Sem jogar desde outubro de 2018, por conta de duas lesões no joelho, o atacante faz uma rotina especial de treinos, não tem previsão para voltar a formar o elenco principal e está prestes a ter o seu vínculo com o Tricolor encerrado.

Nesta terça-feira (26), o agente de Rojas, Adrián Cevezzas Landucci, publicou em sua conta no Instagram uma foto do jogador onde menciona que ele aguarda a comissão técnico do São Paulo para voltar aos gramados. > Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

Em agosto, o contrato de Rojas com o São Paulo foi prorrogado até fevereiro, com extensão automática caso ele participasse de 40% dos jogos até o período, o que não é mais possível. Uma nova renovação ficará sob encargo do São Paulo, que ainda não definiu sobre o assunto. Conforme o LANCE! apurou, não há propostas pelo atleta até o momento.

No dia 13 de dezembro, após a derrota do São Paulo para o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão, o técnico Fernando Diniz comentou sobre a possibilidade de reintegração do jogador.

- Estamos indo passo a passo. Está há dois anos sem jogar e nós estamos avaliando. Não tem uma perspectiva clara de quando ele vai estar à disposição para iniciar um jogo ou ser utilizado ao longo da partida. É um jogador que está em processo de recuperação, de adquirir a melhor forma para poder estar disponível ao time - disse o técnico são paulino na ocasião.