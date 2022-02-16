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Recuperado de lesão no joelho, Nikolas quer ajudar o São Caetano no Paulistão A2: ‘Estou pronto’

O atleta, que está no Azulão desde 2021, está recuperado da lesão no joelho que o afastou dos gramados durante seis meses...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 17:50
O Paulistão da Série A2 segue rolando a todo vapor. Após quatro rodadas, o equilíbrio é o grande marco desta fase inicial da competição. Entre uma das grandes equipes presentes no campeonato, está o São Caetano. O Azulão, que terminou a temporada 2021 em alta, vem forte para brigar pelo acesso à elite do Paulistão.Atualmente, o clube vem numa crescente dentro da A2 e está a uma posição do G8, grupo que avança para a 2ª fase.
Para as próximas rodadas, é provável que o São Caetano conte com um reforço importante: o atacante Nikolas. O atleta, que está no Azulão desde 2021, está recuperado da lesão no joelho que o afastou dos gramados por seis meses.
Em entrevista, o atacante falou que está pronto para ajudar o São Caetano no Paulistão A2:
Após seis meses de recuperação da sua operação no joelho, você se sente pronto para ajudar o São Caetano? Foram seis meses de muita dor, entrega e claro muito trabalho. A volta aos gramados é sempre mais difícil por conta das dores, da forma física. Mas, apesar disso, trabalho duro para me recuperar logo e estar 100% para ajudar o São Caetano em campo. Caso a oportunidade apareça, sei do meu potencial e estou pronto.
A A2 já está rolando e o São Caetano vem numa crescente na competição. O objetivo do grupo é o acesso? O grupo é forte e experiente. O nosso objetivo claro é buscar o acesso. Mas com isso desejamos ter o título também. Todos gostam de ganhar, conosco não será diferente.
Você acredita que esse período difícil de lesão e recuperação possa ter te fortalecido?Sim, sem dúvidas. Desde o dia da lesão, estou mais forte e mais confiante para continuar minha carreira. Trabalho duro para sempre estar bem e conseguir render o melhor, então é isso que me motiva. Estou firme e forte no meu propósito de vencer.
Crédito: Nikolasestárecuperadodelesãonojoelhoqueoafastoudosgramados(Foto:Divulgação/SãoCaetano

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