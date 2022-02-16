Recuperado de lesão no joelho, Nikolas quer ajudar o São Caetano no Paulistão A2: ‘Estou pronto’

O Paulistão da Série A2 segue rolando a todo vapor. Após quatro rodadas, o equilíbrio é o grande marco desta fase inicial da competição. Entre uma das grandes equipes presentes no campeonato, está o São Caetano. O Azulão, que terminou a temporada 2021 em alta, vem forte para brigar pelo acesso à elite do Paulistão.Atualmente, o clube vem numa crescente dentro da A2 e está a uma posição do G8, grupo que avança para a 2ª fase.

Para as próximas rodadas, é provável que o São Caetano conte com um reforço importante: o atacante Nikolas. O atleta, que está no Azulão desde 2021, está recuperado da lesão no joelho que o afastou dos gramados por seis meses.

Em entrevista, o atacante falou que está pronto para ajudar o São Caetano no Paulistão A2:

Após seis meses de recuperação da sua operação no joelho, você se sente pronto para ajudar o São Caetano? Foram seis meses de muita dor, entrega e claro muito trabalho. A volta aos gramados é sempre mais difícil por conta das dores, da forma física. Mas, apesar disso, trabalho duro para me recuperar logo e estar 100% para ajudar o São Caetano em campo. Caso a oportunidade apareça, sei do meu potencial e estou pronto.

A A2 já está rolando e o São Caetano vem numa crescente na competição. O objetivo do grupo é o acesso? O grupo é forte e experiente. O nosso objetivo claro é buscar o acesso. Mas com isso desejamos ter o título também. Todos gostam de ganhar, conosco não será diferente.

Você acredita que esse período difícil de lesão e recuperação possa ter te fortalecido?Sim, sem dúvidas. Desde o dia da lesão, estou mais forte e mais confiante para continuar minha carreira. Trabalho duro para sempre estar bem e conseguir render o melhor, então é isso que me motiva. Estou firme e forte no meu propósito de vencer.