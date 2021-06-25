Recuperado de lesão muscular, Luan treina com o elenco do São Paulo

Os treinos desta seta-feira (25) trouxeram uma excelente notícia para a torcida do São Paulo. O volante Luan está recuperado de um edema na região posterior da coxa esquerda e já voltou a integrar os treinamentos com o resto do elenco, ficando à disposição de Hernán Crespo.
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O volante não joga desde o dia quatro de junho, quando sentiu dores musculares durante os treinos e passou a desfalcar a equipe na sequência do Campeonato Brasileiro.
Assim, Luan ficou de fora de cinco das seis partidas disputadas pelo São Paulo na competição. O atleta não enfrentou o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, a Chapecoense, o Santos e o Cuiabá, jogando apenas contra o Fluminense, na primeira rodada do campeonato.
Sendo um dos desfalques mais importantes da equipe, até pela ausência de jogadores de característica semelhante que pudessem o substituir, Luan é uma grande adição ao elenco para as rodadas seguintes.O volante já deve estar à disposição de Hernán Crespo para a partida da sétima rodada. O Tricolor viaja para Fortaleza, para enfrentar o Ceará, no Castelão, às 20h30. Sem ter vencido ainda no campeonato, o São Paulo segue em busca de sua primeira vitória na competição.