Recuperado de lesão, Mauro Júnior projeta retorno ao PSV e mira clássico contra o Ajax

Crédito: Mauro Júnior está preparado para clássico contra o Ajax (Divulgação / PSV

Recuperado de lesão, o meia-atacante Mauro Júnior está ansioso para retornar aos gramados e fazer seu primeiro jogo em 2021. O brasileiro deve voltar a campo com a camisa do PSV, neste domingo, no clássico contra o Ajax, às 12h45 (de Brasília), pelo Campeonato Holandês.Mauro comentou sobre seu retorno ao time depois de um mês inativo e projeta a segunda metade da temporada com a equipe holandesa.

– Estou me sentindo muito bem, bastante motivado para poder voltar a jogar. Fiquei um mês sem atuar por conta da lesão, mas fiz uma boa recuperação e estou pronto para esse retorno aos gramados. Esse ano tenho como meta jogar o máximo de partidas possíveis, continuar ajudando o PSV com o que eu puder. Nosso objetivo principal é conseguir ser campeões holandês e poder chegar na final da Liga Europa – disse Mauro Júnior.

A primeira partida de 2021 já irá valer a liderança do Campeonato Holandês. Com 33 pontos, o PSV está na segunda colocação, um ponto a menos do líder Ajax, com 34. O brasileiro frisa a importância de sair com os três pontos no clássico nacional e revela a ansiedade em poder iniciar entres os onzes.