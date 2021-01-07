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Recuperado de lesão, Mauro Júnior projeta retorno ao PSV e mira clássico contra o Ajax

Brasileiro deve entrar em campo neste domingo pelo Campeonato Holandês...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 09:45

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 09:45

Crédito: Mauro Júnior está preparado para clássico contra o Ajax (Divulgação / PSV
Recuperado de lesão, o meia-atacante Mauro Júnior está ansioso para retornar aos gramados e fazer seu primeiro jogo em 2021. O brasileiro deve voltar a campo com a camisa do PSV, neste domingo, no clássico contra o Ajax, às 12h45 (de Brasília), pelo Campeonato Holandês.Mauro comentou sobre seu retorno ao time depois de um mês inativo e projeta a segunda metade da temporada com a equipe holandesa.
– Estou me sentindo muito bem, bastante motivado para poder voltar a jogar. Fiquei um mês sem atuar por conta da lesão, mas fiz uma boa recuperação e estou pronto para esse retorno aos gramados. Esse ano tenho como meta jogar o máximo de partidas possíveis, continuar ajudando o PSV com o que eu puder. Nosso objetivo principal é conseguir ser campeões holandês e poder chegar na final da Liga Europa – disse Mauro Júnior.
A primeira partida de 2021 já irá valer a liderança do Campeonato Holandês. Com 33 pontos, o PSV está na segunda colocação, um ponto a menos do líder Ajax, com 34. O brasileiro frisa a importância de sair com os três pontos no clássico nacional e revela a ansiedade em poder iniciar entres os onzes.
– Esse é o jogo mais importante até aqui na temporada. Estamos preparados para fazer uma boa partida e, se Deus quiser, sair com os três pontos. A equipe está muito motivada por esse desafio e eu, particularmente, estou ansioso para ver se vou começar jogando ou não. Poder jogar um clássico desses não tem preço, não vejo a hora de poder entrar em campo.

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