Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Recuperado de lesão, Maicon deve retomar lugar no time titular contra o Santos

Volante foi a grande ausência do Tricolor nos últimos jogos e deve começar entre os titulares na Vila Belmiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 out 2020 às 15:29

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 15:29

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Após vencer o Coritiba e se afastar da temida zona de rebaixamento, o Grêmio terá um desafio daqueles neste fim de semana, quando encara o Santos, na Vila Belmiro.Para o duelo na Baixada Santista, o técnico Renato Portaluppi vai contar com o volante Maicon. Recuperado de lesão, o jogador está à disposição e deve iniciar o jogo entre os titulares.
Com o retorno de Maicon, quem fica por baixo é Robinho. O meio-campista deve perder o seu lugar no time titular e ser apenas uma opção para o decorrer do jogo.
Confira o provável Grêmio: Vanderlei, Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Diogo Barbosa (Bruno Cortez); Lucas Silva, Maicon, Darlan, Luiz Fernando (Everton); Pepê e Diego Souza.
Com 17 pontos, o Grêmio está na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. Em 13 jogos disputados na competição, o Tricolor venceu apenas três.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados