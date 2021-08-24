Recuperado de lesão, Jhon Cley destaca sequência do Brusque em casa na Série B

Para a sequência da Série B, o Brusque poderá contar com o retorno de Jhon Cley, que se lesionou contra o Guarani, no início de julho. Por conta da lesão no adutor da coxa direita, o meia passou pouco mais de um mês e meio tratando para voltar a defender a equipe catarinense. Até a partida contra o Bugre, Jhon havia disputado sete partidas e estava ganhando espaço no time.
O meia afirma que foi um período complicado, mas conseguiu trabalhar bem psicologicamente para se recuperar e voltar a defender o clube o quanto antes. Agora, visa a preparação para os próximos jogos e quer ajudar o time no segundo turno da Série B.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRUSQUE NA SÉRIE B- Nenhum atleta gosta de se machucar e comigo não foi diferente. Foi um período chato, mas graças a Deus sempre com a cabeça boa para poder retornar o mais rápido possível e totalmente recuperado. Agora vou continuar trabalhando forte, pois tenho certeza que com trabalho sério e muita dedicação no dia a dia vamos retornando, ganhando minutos e ajudando o time de alguma maneira. - comentou.
O Quadricolor tem duas rodadas seguidas jogando no Augusto Bauer, contra Londrina e Avaí. A equipe vem de sequência negativa na competição e buscar vencer após seis tropeços. Jhon Cley destaca a dificuldade dos confrontos, mas acredita que o elenco precisa manter o trabalho que vem sendo feito para conquistar os três pontos contra o Londrina no próximo sábado.
- Agora é um momento que temos que focar no trabalho que estamos fazendo, continuar com a humildade que temos e vamos conseguir quebrar essa sequência sem vencer. Temos dois jogos muito difíceis em casa, mas sabemos da importância de vencer para somar pontos e subir na tabela. Vamos trabalhar bem durante a semana e buscar fazer um grande jogo contra o Londrina, visando os três pontos, que é a única coisa que queremos. - finalizou.
O Brusque volta a atuar na Série B do Campeonato Brasileiro no sábado (28), no Estádio Augusto Bauer, às 18h45, contra o Londrina.