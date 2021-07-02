Recuperado de lesão, Jackson volta a ser relacionado pelo Fortaleza: 'Estou à disposição do Vojvoda'

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza

Recuperado de uma lesão no joelho esquerdo, o zagueiro Jackson voltou a ser relacionado para um jogo do Fortaleza depois de três meses. O jogador ficou no banco de reservas durante a vitória por 3 a 2 do Leão do Pici sobre a Chapecoense, na última quarta-feira, no Castelão. Mesmo sem entrar em campo, Jackson falou sobre o sentimento de voltar a ser relacionado para um jogo.

'Estou muito feliz por voltar a ficar à disposição do treinador, estou me sentindo bem e pronto para jogar. Já vinha treinando com bola e com o grupo há algum tempo e me sinto 100% recuperado. Estou com muita vontade de voltar a jogar, deixar para trás o que passou e focar no meu futebol, que foi o que me trouxe até aqui', afirmou Jackson.

O zagueiro não atua desde o final de março, quando esteve em campo na vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre o 4 de Julho, pela Copa do Nordeste. Depois do jogo, em um treino, Jackson sofreu um estiramento no ligamento colateral do joelho esquerdo. Agora recuperado, o jogador falou sobre a vontade de voltar a jogar e briga por posição na zaga.

'É claro que quero voltar a atuar, mas sempre respeitando os meus companheiros. O time está bem no Brasileiro, o Titi e o Benevenuto estão muito bem e agora o Tinga também tem feito bem a função ali na zaga. Já joguei nesse esquema com três zagueiros em outras oportunidades e consigo me adaptar rápido. Estou à disposição do Vojvoda para ajudar como e quando ele precisar'.