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Recuperado de lesão, Cristiano Ronaldo se apresenta à seleção

Craque português teve problema no tornozelo na partida contra a Lazio, pelo Campeonato Italiano, no último domingo, mas se apresentou e trabalhou sem problemas com lusitanos...
LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 15:00

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 15:00

Crédito: Divulgação / Federação Portuguesa de Futebol
Cristiano Ronaldo está bem. Após deixar o campo no empate da Juventus contra a Lazio, no último domingo, por conta de uma lesão no tornozelo, o português virou preocupação para a seleção que tem compromissos nesta Data-Fifa. Entretanto, o camisa 7 está recuperado e se apresentou ao time luso.O jogador treinou normalmente com os companheiros nesta terça-feira na Cidade do Futebol, o centro de treinamentos da seleção portuguesa, e tem chances de começar como titular no amistoso contra Andorra nesta quarta-feira.
- Cristiano Ronaldo treinou normalmente, não mostrou queixas e está apto para qualquer um dos 3 jogos - disse o técnico Fernando Santos em coletiva de imprensa.
A seleção portuguesa, além do amistoso internacional nesta quarta, entra em campo também pela Liga das Nações. No sábado, os lusitanos recebem a França e na terça-feira o compromisso será contra a Croácia, fora de casa.

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