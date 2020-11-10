Recuperado de lesão, Cristiano Ronaldo se apresenta à seleção

Cristiano Ronaldo está bem. Após deixar o campo no empate da Juventus contra a Lazio, no último domingo, por conta de uma lesão no tornozelo, o português virou preocupação para a seleção que tem compromissos nesta Data-Fifa. Entretanto, o camisa 7 está recuperado e se apresentou ao time luso.O jogador treinou normalmente com os companheiros nesta terça-feira na Cidade do Futebol, o centro de treinamentos da seleção portuguesa, e tem chances de começar como titular no amistoso contra Andorra nesta quarta-feira.