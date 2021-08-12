Recuperado de lesão após quatro meses, Igor volta a ser opção no Avaí

Crédito: Jogador estava fora de combate desde o último mês de abril (Laysa Silva/Avaí F.C.

O técnico Evando terá um reforço no elenco para o restante a disputa da segunda fase do Brasileirão de Aspirantes. O lateral-direito Igor Dutra, 20 anos, cria da base do Leão, está de volta após cerca de quatro meses se recuperando de uma lesão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO atleta teve um rompimento dos tendões isquiotibiais (localizados na parte posterior da coxa) no final de abril e tinha como previsão para retornar somente após seis meses. No entanto, Igor conseguiu voltar em cerca de quatro meses em processo onde já está treinando normalmente com o restante dos companheiros.

- A recuperação foi bem delicada devido ao tamanho da lesão, tiveram que ser tratados todos os detalhes para que eu pudesse retornar da melhor forma possível. A volta aos treinamentos em si é muito importante, pois nós atletas devemos estar sempre no auge de nossa forma física para que possamos exercer um ótimo trabalho. Tenho certeza que dia após dia irei retornar a forma ideal - afirmou o jogador.

Apesar da liberação do Departamento Médico dois meses antes do esperado, Igor ressalta que a recuperação foi difícil:

- Tive algumas dificuldades devido a desconfiança de exercer alguns movimentos que pudessem novamente comprometer, de alguma forma, o retorno aos treinamentos. Tinha tentado retornar um pouco antes, mas foi melhor esperar mais um pouco. Agora estou bem, 100%, e confiante para voltar ajudar a equipe com o que for necessário.