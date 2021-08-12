Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Recuperado de lesão após quatro meses, Igor volta a ser opção no Avaí

Lateral superou a expectativa inicial de plena reabilitação do problema físico na região do quadril...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 11:47

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 11:47

Crédito: Jogador estava fora de combate desde o último mês de abril (Laysa Silva/Avaí F.C.
O técnico Evando terá um reforço no elenco para o restante a disputa da segunda fase do Brasileirão de Aspirantes. O lateral-direito Igor Dutra, 20 anos, cria da base do Leão, está de volta após cerca de quatro meses se recuperando de uma lesão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO atleta teve um rompimento dos tendões isquiotibiais (localizados na parte posterior da coxa) no final de abril e tinha como previsão para retornar somente após seis meses. No entanto, Igor conseguiu voltar em cerca de quatro meses em processo onde já está treinando normalmente com o restante dos companheiros.
- A recuperação foi bem delicada devido ao tamanho da lesão, tiveram que ser tratados todos os detalhes para que eu pudesse retornar da melhor forma possível. A volta aos treinamentos em si é muito importante, pois nós atletas devemos estar sempre no auge de nossa forma física para que possamos exercer um ótimo trabalho. Tenho certeza que dia após dia irei retornar a forma ideal - afirmou o jogador.
Apesar da liberação do Departamento Médico dois meses antes do esperado, Igor ressalta que a recuperação foi difícil:
- Tive algumas dificuldades devido a desconfiança de exercer alguns movimentos que pudessem novamente comprometer, de alguma forma, o retorno aos treinamentos. Tinha tentado retornar um pouco antes, mas foi melhor esperar mais um pouco. Agora estou bem, 100%, e confiante para voltar ajudar a equipe com o que for necessário.
O Avaí volta a entrar em campo somente na quinta-feira da próxima semana, mais precisamente no dia 19 de agosto. O adversário será a equipe do Fortaleza, fora de casa, às 15h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados