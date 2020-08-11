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futebol

Recuperado de Covid-19, Pedro Raul retorna aos treinos no Botafogo

Atacante retomou as atividades junto ao grupo, no Nilton Santos, mas vai ficar fora da viagem para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 12:49

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 12:49

Crédito: Pedro Raul está de volta aos treinos do Alvinegro (Vitor Silva/Botafogo
O atacante Pedro Raul está de volta ao treinos do Botafogo, depois de se recuperar do Covid-19. O jogador retomou as atividades com o restante do elenco, nesta terça-feira, no Nilton Santos, mas vai ficar fora da viagem do grupo para a estreia no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, contra o Bragantino, pela segunda rodada.
O camisa 9 deve voltar ao gramados somente no próximo domingo, quando o Botafogo vista o Fortaleza. Matheus Babi é o mais cotado para assumir a vaga deixada em aberto pelo desfalque.
Outra ausência na lista de relacionados deve ser a do meia Cícero, mais um infectado pelo novo coronavírus, que ainda cumpre os últimos dias de quarentena. Luiz Fernando, com dores musculares deve ser poupado. A novidade fica por conta do meia-atacante Matheus Nascimento, de apenas 16 anos, recém-promovido ao time principal.
O Botafogo viaja a Bragança Paulista, logo após o treino desta manhã no Nilton Santos. O duelo entre as duas esquipes será às 19h15 (de Brasília) desta quarta, no estádio Nabi Abi Chedid.

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