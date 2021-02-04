Recuperado de Covid-19, Lucas Lovat retorna e Slovan Bratislava vence Shakhtar Donetsk

Crédito: Divulgação

O Slovan Bratislava segue se preparando para o retorno do Campeonato Eslovaco. O atual campeão nacional venceu a equipe do Shakhtar Donetsk, por 1 a 0, em uma partida amistosa, e contou com o retorno de um dos destaques da equipe. Após 22 dias se recuperando da Covid19, o lateral-esquerdo Lucas Lovat teve boa atuação.+ Ajax esquece de inscrever contratação mais cara da história do clube Destaque no futebol eslovaco, com três títulos conquistados em dois anos, Lovat comemorou o seu retorno aos gramados e aproveitou a oportunidade para evidenciar a qualidade da equipe adversária.

- Fico muito feliz por voltar a atuar com os meus companheiros e ajudar na evolução da equipe. Fiquei impossibilitado de jogar por conta do vírus, mas estou de volta e, logo de cara, tive a oportunidade de enfrentar uma equipe extremamente qualificada e que conta com jogadores diferenciados.