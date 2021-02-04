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Recuperado de Covid-19, Lucas Lovat retorna e Slovan Bratislava vence Shakhtar Donetsk

Após 22 dias, lateral-esquerdo volta a atuar em amistoso contra o campeão ucraniano...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 16:04

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 16:04

Crédito: Divulgação
O Slovan Bratislava segue se preparando para o retorno do Campeonato Eslovaco. O atual campeão nacional venceu a equipe do Shakhtar Donetsk, por 1 a 0, em uma partida amistosa, e contou com o retorno de um dos destaques da equipe. Após 22 dias se recuperando da Covid19, o lateral-esquerdo Lucas Lovat teve boa atuação.+ Ajax esquece de inscrever contratação mais cara da história do clube Destaque no futebol eslovaco, com três títulos conquistados em dois anos, Lovat comemorou o seu retorno aos gramados e aproveitou a oportunidade para evidenciar a qualidade da equipe adversária.
- Fico muito feliz por voltar a atuar com os meus companheiros e ajudar na evolução da equipe. Fiquei impossibilitado de jogar por conta do vírus, mas estou de volta e, logo de cara, tive a oportunidade de enfrentar uma equipe extremamente qualificada e que conta com jogadores diferenciados.
- O Shakhtar, que fez uma boa campanha na Liga dos Campeões, venceu por duas vezes o Real Madrid e fez jogos muito duros contra a Inter de Milão. São atletas de um nível técnico muito alto.Líder do Campeonato Eslovaco, com 44 pontos, o Slovan Bratislava fará mais um amistoso antes do retorno ao campeonato local. O time enfrentará o Dinamo Batumi e, logo depois, o MFK Ruzomberok, pela competição nacional.

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