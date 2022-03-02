Recuperado da lesão, Felipe Rodrigues diz que nascimento do filho foi fator fundamental para sua volta

Um dos destaques do Novorizontino na Série C do ano passado, o lateral-direito Felipe Rodrigues precisou interromper o bom ano, que inclusive terminou com o acesso à Série B, por conta de uma ruptura no tendão de Aquiles sofrida no dia 15 de agosto. VEJA A TABELA DO NOVORIZONTINO PAULISTÃO 2022

Agora, quase sete meses passados desde o ocorrido, o lateral conta como passou desde a lesão até o retorno aos treinamentos. Para ele, o fator primordial para o motivar no processo de recuperação foi o nascimento do seu filho.

- Foi um momento muito difícil para mim porque nunca tive uma lesão tão séria igual a essa. No começo foi difícil, estava cabisbaixo e muito desanimado, mas graças a Deus e a minha família consegui suportar bem. E para alegrar a minha vida nasceu o meu filho nesse período. Ele foi o principal motivo para eu dar uma virada de chave no processo - disse Felipe.

Felipe Rodrigues elogiou o trabalho do departamento médico durante a sua recuperação. Segundo ele, no início chegou até a pensar que não poderia mais andar normalmente, por não conseguir colocar o pé lesionado no chão, mas a confiança passada por toda a equipe foi fundamental para ele evoluir no tratamento.

- O suporte dos profissionais do clube foi essencial para minha volta. O começo da fisioterapia foi bem complicado porque eu não podia colocar o pé no chão. Passava mil coisas na minha cabeça, cheguei a achar até que não iria mais conseguir andar. Daí os profissionais foram me explicando qual seria o processo e dia após dia eu fui vendo evolução no tratamento. Hoje, graças a Deus já treino com o grupo, mas ainda estou aprimorando a parte física por ter ficado muito tempo parado. Então hoje posso dizer que já estou recuperado da lesão, mas ainda no processo para ficar 100% e retomar a normalidade - comentou.Recuperando a forma física, o próximo passo é conseguir voltar a figurar entre os relacionados para uma partida. Felipe não nega que a expectativa para voltar a sentir o nervosismo que antecede aos jogos é alta.

- A expectativa (para voltar a jogar) é enorme. Não vejo a hora de poder voltar a jogar uma partida oficial e sentir de novo aquele friozinho na barriga antes da partida (risos). Não tenho dúvida de que será um dos dias mais felizes e importantes da minha vida - finalizou.