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futebol

Recuperado da dengue, Darley volta aos treinos e se aproxima de retorno

Goleiro, que não atua desde o dia 25 de abril, se encontra em fase final de recondicionamento para voltar aos gramados pelo Mirassol no Brasileiro Série C
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Publicado em 13 de Maio de 2022 às 16:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 16:17
Destaque do Mirassol na temporada, o goleiro Darley, que está fora dos gramados desde o jogo contra o Paysandu, no dia 25 de abril, está próximo do retorno. Darley foi acometido por uma dengue e, após o jogo contra o Figueirense, em Florianópolis, demonstrou sintomas.
Em fase final de recuperação, agora, o foco de Darley é recuperar a parte física, o peso perdido e viver a expectativa de voltar a ser relacionado.
“Ficar um tempo longe dos gramados por conta da dengue foi um período difícil. Passei um pouco mal no início dos sintomas e perdi 4 quilos nesse tempo. Mas isso já é passado, sigo em recuperação e espero, logo menos, estar 100% e voltar a ajudar o grupo”, disse Darley.Líder da Série C com 13 pontos, o Mirassol segue invicto com quatro vitórias e um empate. Darley comemora a boa forma do Leão e acredita que a sequência de invencibilidade é um fator importante para a confiança do grupo na manutenção do trabalho.
“Após o Paulista, foi montado um grupo novo para a disputa da Série C. Graças a Deus, o grupo está correspondendo. Não é à toa que nós conseguimos esses resultados positivos nos cinco primeiros jogos, com quatro vitórias e um empate. É muito bom para o grupo ter uma sequência dessa, pois nos dá confiança para seguir trabalhando, tanto o grupo de jogadores como a comissão técnica. A gente espera continuar nessa pegada, somar o maior número de pontos, porque a gente sabe que a Série C é um campeonato muito difícil, e a gente vai estar sempre almejando a classificação. Temos que nos manter focados em estar no G8”, avaliou.
O próximo adversário do Mirassol será o Remo, em Belém, em jogo válido pela sexta rodada da Série C.
Crédito: DarleyestápróximoderetornarnoMirassol(Divulgação:Mirassol

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