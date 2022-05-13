Recuperado da dengue, Darley volta aos treinos e se aproxima de retorno

Destaque do Mirassol na temporada, o goleiro Darley, que está fora dos gramados desde o jogo contra o Paysandu, no dia 25 de abril, está próximo do retorno. Darley foi acometido por uma dengue e, após o jogo contra o Figueirense, em Florianópolis, demonstrou sintomas.

Em fase final de recuperação, agora, o foco de Darley é recuperar a parte física, o peso perdido e viver a expectativa de voltar a ser relacionado.

“Ficar um tempo longe dos gramados por conta da dengue foi um período difícil. Passei um pouco mal no início dos sintomas e perdi 4 quilos nesse tempo. Mas isso já é passado, sigo em recuperação e espero, logo menos, estar 100% e voltar a ajudar o grupo”, disse Darley.Líder da Série C com 13 pontos, o Mirassol segue invicto com quatro vitórias e um empate. Darley comemora a boa forma do Leão e acredita que a sequência de invencibilidade é um fator importante para a confiança do grupo na manutenção do trabalho.

“Após o Paulista, foi montado um grupo novo para a disputa da Série C. Graças a Deus, o grupo está correspondendo. Não é à toa que nós conseguimos esses resultados positivos nos cinco primeiros jogos, com quatro vitórias e um empate. É muito bom para o grupo ter uma sequência dessa, pois nos dá confiança para seguir trabalhando, tanto o grupo de jogadores como a comissão técnica. A gente espera continuar nessa pegada, somar o maior número de pontos, porque a gente sabe que a Série C é um campeonato muito difícil, e a gente vai estar sempre almejando a classificação. Temos que nos manter focados em estar no G8”, avaliou.

O próximo adversário do Mirassol será o Remo, em Belém, em jogo válido pela sexta rodada da Série C.