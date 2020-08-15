Recuperado da covid, Andrey vai bem e chama atenção de clubes na Série A

Crédito: Andrey foi protagonista da vitória do Paraná (Divulgação/ Paraná Clube

Na vitória por 2 a 1 do Paraná sobre o Juventude, na última sexta-feira, o atacante Andrey foi protagonista. Titular pela primeira vez após infecção pelo Covid-19, a revelação paranista fez os dois gols, ainda no primeiro tempo. O time chegou a sete pontos em três jogos na Série B.

– Foi muito especial. Retornar ao time titular dessa maneira e poder dar de presente para minha família esses dois gols e, para a torcida paranista, a vitória é algo que ficará para sempre na minha memória. Passei por momentos difíceis este ano, sobretudo com o vírus. Fiquei muito preocupado porque meu pai esteve internado, mas, graças a Deus, pudemos superar isso e estamos celebrando juntos – disse.

Aos 20 anos, Andrey já soma mais de 30 partidas como profissional e é a grande promessa do clube no momento. Especulado na Europa, o atacante chegou a receber uma proposta oficial de Portugal, além de de sondagens de equipes da primeira divisão brasileira. Mas ele prefere não pensar no futuro.