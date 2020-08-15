Recuperado da covid, Andrey vai bem e chama atenção de clubes na Série A

Na vitória por 2 a 1 do Paraná sobre o Juventude, na última sexta-feira, o atacante Andrey foi protagonista. Titular pela primeira vez após infecção pelo Covid-19, a revelação paranista fez os dois gols, ainda no primeiro tempo. O time chegou a sete pontos em três jogos na Série B.
– Foi muito especial. Retornar ao time titular dessa maneira e poder dar de presente para minha família esses dois gols e, para a torcida paranista, a vitória é algo que ficará para sempre na minha memória. Passei por momentos difíceis este ano, sobretudo com o vírus. Fiquei muito preocupado porque meu pai esteve internado, mas, graças a Deus, pudemos superar isso e estamos celebrando juntos – disse.
Aos 20 anos, Andrey já soma mais de 30 partidas como profissional e é a grande promessa do clube no momento. Especulado na Europa, o atacante chegou a receber uma proposta oficial de Portugal, além de de sondagens de equipes da primeira divisão brasileira. Mas ele prefere não pensar no futuro.
– Eu costumo deixar essas coisas com meus empresários. Meu foco tem que ser no campo, nos treinos, nos jogos, em dar meu melhor sempre. Mas sou muito grato ao Paraná por tudo que sempre fizeram por mim. Fui criado aqui dentro e acredito muito no projeto que o clube tem para mim. Tenho certeza que, na hora certa, as coisas vão acontecer da melhor maneira – finalizou.