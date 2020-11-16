Recuperado da Covid-19, Vina está de volta ao Ceará para encarar o Palmeiras

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Após duas pancadas em sequência (Palmeiras e Grêmio), o Ceará inicia uma semana decisiva, que pode colocar o time na semifinal da Copa do Brasil, algo que não acontece desde 2010.Para o jogo contra o Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira, a principal novidade é o atacante Vinicius Vina, que é o principal nome do sistema ofensivo do Vozão.

Autor de gols em momento decisivo, o atacante ficou fora de combate nos últimos três jogos por conta do coronavírus. Recuperado, ele será titular contra o Verdão.

Na rede social, Vina não escondeu a felicidade do seu retorno e mostrou um presente que ganhou do Vozão.