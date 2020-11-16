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futebol

Recuperado da Covid-19, Vina está de volta ao Ceará para encarar o Palmeiras

Atacante ficou fora de combate nos últimos três jogos do Vozão e quer ajudar o time contra o Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 16:48

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 16:48

Crédito: Felipe Santos / Ceará SC
Após duas pancadas em sequência (Palmeiras e Grêmio), o Ceará inicia uma semana decisiva, que pode colocar o time na semifinal da Copa do Brasil, algo que não acontece desde 2010.Para o jogo contra o Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira, a principal novidade é o atacante Vinicius Vina, que é o principal nome do sistema ofensivo do Vozão.
Autor de gols em momento decisivo, o atacante ficou fora de combate nos últimos três jogos por conta do coronavírus. Recuperado, ele será titular contra o Verdão.
Na rede social, Vina não escondeu a felicidade do seu retorno e mostrou um presente que ganhou do Vozão.
‘Glória a Deus por tudo! Vamos que vamos! Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom!’, escreveu Vinicius Vina.

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