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futebol

Recuperado da Covid-19, Stefano Pioli volta a dirigir o Milan: 'Senti falta'

Treinador ficou de fora da equipe por quase três semanas e voltará comandar os Diavolos nesta quinta-feira. Adversário será o Celtic, pela quinta rodada da Liga Europa...

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 16:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2020 às 16:44
Crédito: Divulgação / Milan
Pela Liga Europa, o Milan entra em campo nesta quinta-feira, contra o Celtic. O jogo marcará a volta do técnico Stefano Pioli, que ficou de fora das últimas partidas da equipe rubro-negro por conta da Covid-19. Nesta quarta, o comandante se disse feliz por estar de volta em entrevista coletiva.
+ Veja a tabela da Liga Europa- Senti falta da rotina diária, senti falta da equipe e do estafe. Foram apenas 18 dias, mas pareceu muito tempo. Quando recebi os resultados negativos, não consegui dormir porque estava tão feliz. Agradeço ao clube pelo cuidado de garantir que eu pudesse estar em contato com a equipe e trabalhar com tranquilidade. Agradeço à torcida, que me apoiou, e à equipe por me deixar tão orgulhoso neste período. Obrigado a Daniele Bonera, que foi meu substituto e vai ganhar muito com esta experiência - disse o treinador do Milan.
O treinador rossonero também falou sobre a experiência de assistir aos jogos em casa e confessou que ficava muito nervoso.
- Assistia ao time de casa e confesso que tudo parece muito mais simples na TV. Em campo, normalmente sou muito proativo com os jogadores, enquanto em casa muitas vezes fico muito nervoso.

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