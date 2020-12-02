Recuperado da Covid-19, Stefano Pioli volta a dirigir o Milan: 'Senti falta'

Pela Liga Europa, o Milan entra em campo nesta quinta-feira, contra o Celtic. O jogo marcará a volta do técnico Stefano Pioli, que ficou de fora das últimas partidas da equipe rubro-negro por conta da Covid-19. Nesta quarta, o comandante se disse feliz por estar de volta em entrevista coletiva.

+ Veja a tabela da Liga Europa- Senti falta da rotina diária, senti falta da equipe e do estafe. Foram apenas 18 dias, mas pareceu muito tempo. Quando recebi os resultados negativos, não consegui dormir porque estava tão feliz. Agradeço ao clube pelo cuidado de garantir que eu pudesse estar em contato com a equipe e trabalhar com tranquilidade. Agradeço à torcida, que me apoiou, e à equipe por me deixar tão orgulhoso neste período. Obrigado a Daniele Bonera, que foi meu substituto e vai ganhar muito com esta experiência - disse o treinador do Milan.