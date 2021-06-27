Recuperado da Covid-19, Mazola Jr conta bastidores do isolamento e das vitórias do Ituano

Crédito: Everton Silveira

Mazola Júnior viveu na pele algumas semanas inusitadas sob o comando do Ituano. Após estrear com empate diante do São José, em Porto Alegre, o treinador testou positivo para a Covid-19 e teve que cumprir isolamento de 14 dias. Entretanto, neste meio tempo, a equipe realizou duas partidas pela Série C e, porém Mazola não ficou distante da preparação da equipe. O treinador contou com auxílio dos profissionais do clube, e realizou toda preparação, de forma online, das partidas contra o Paraná e o Mirassol.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Mazola contou com a tecnologia para estar presente no dia a dia do clube e comandar a preparação do Galo de Itu. Através de videoconferência, o comandante passava as coordenadas para a comissão técnica antes dos treinos e após as sessões recebia o vídeo da atividade para analisar e preparar o trabalho do dia seguinte.

- Com certeza foi um momento novo em minha carreira, tivemos que adaptar essa situação para que todo conteúdo fosse entregue dentro daquilo que pensamos para o Ituano. Por isso, criamos uma dinâmica para trabalhar durante esse tempo. Antes dos treinamentos nós ligávamos por vídeo, passávamos o que deveria ser ministrado e após o treino recebia em vídeo o feedback do trabalho - explicou o treinador.

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A dinâmica deu certo, e culminou com duas vitórias, contra o Paraná, no Novelli Júnior, e contra o Mirassol, no José de Campos Maia. Os resultados ajudaram o Galo a conquistar pontos importantes e entrar na briga pela parte de cima da tabela. O treinador também contou bastidores durante a preparação para as partidas.

- O planejamento do jogo também foi realizado desta forma. Definimos toda estratégia de bolas paradas, as mudanças que seriam efetuadas também deixamos pré-definidas e através do contato em tempo real durante a partidas fomos adequando aquilo que tínhamos combinado. Além disso, fiz dois vídeos para os atletas, antes do treino tático da semana e outro para a palestra pré-jogo. Então, mesmo que virtualmente, estive presente - descontraiu.

Apesar de elogiar a dinâmica de trabalho, o treinador não vê a hora de estar de volta à beira do gramado e comandar a equipe. Esse retorno, inclusive, já deve acontecer nesta segunda-feira. Recuperado da Covid-19, o técnico já está liberado pelo Departamento Médico do Clube e estará presente na partida contra o Figueirense.