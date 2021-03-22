Recuperado da Covid-19, Léo retorna aos treinamentos do São Paulo

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Após se recuperar da Covid-19, o zagueiro Léo, do São Paulo, se reapresentou no CT da Barra Funda, na manhã desta segunda-feira (22), para voltar aos treinamentos após período em isolamento. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Léo estava em quarentena desde o dia 10 de março, quando testou positivo para a doença. Assim, o zagueiro desfalcou a equipe na partida contra o Novorizontino, disputada no dia 13.

Outro desfalque devido ao novo coronavírus foi o substituto de Léo, Diego Costa, que teve resultado positivo em seus testes no dia 12 de março. Junto dele, o atacante Galeano também foi isolado, pois mora com Diego.