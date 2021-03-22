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Recuperado da Covid-19, Léo retorna aos treinamentos do São Paulo

O zagueiro está isolado desde o dia 10 de março, quando testou positivo para a doença...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 14:11

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 14:11
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Após se recuperar da Covid-19, o zagueiro Léo, do São Paulo, se reapresentou no CT da Barra Funda, na manhã desta segunda-feira (22), para voltar aos treinamentos após período em isolamento. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Léo estava em quarentena desde o dia 10 de março, quando testou positivo para a doença. Assim, o zagueiro desfalcou a equipe na partida contra o Novorizontino, disputada no dia 13.
Outro desfalque devido ao novo coronavírus foi o substituto de Léo, Diego Costa, que teve resultado positivo em seus testes no dia 12 de março. Junto dele, o atacante Galeano também foi isolado, pois mora com Diego.
De volta aos treinos, Léo deve entrar na briga para se manter no trio de zaga titular do Tricolor, que agora conta com Miranda entre as opções para a defesa. Com a paralisação do Paulistão até o dia 30 deste mês, o São Paulo passa por um período de treinos com elenco reduzido, priorizando jogadores com menos minutos na reta final da última temporada e dando folga aos titulares.

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