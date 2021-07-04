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futebol

Recuperado da Covid-19, Klaus terá reencontro com Juventude

Jogador volta a lista de opções para Guto Ferreira justamente diante de clube que o projetou no início da trajetória profissional...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 13:12

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 13:12
Crédito: Zagueiro não atua desde 17 de junho (Divulgação/Assessoria de Imprensa
A próxima partida do Ceará pelo Brasileirão será neste domingo (4), diante do Juventude, na Arena Castelão em jogo que marcará o retorno do zagueiro Klaus, que regressa após se recuperar da Covid-19.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Além da oportunidade de retornar a lista de opções para o técnico Guto Ferreira, o embate na capital cearense significa, também, um reencontro com o clube que o formou.
O jogador começou nas categorias de base do time Jaconero onde estreou profissionalmente em 2015. Ao todo, foram 32 jogos pelo clube gaúcho e um gol marcado, inclusive, no seu ponto forte: a cabeçada. O tento em questão foi feito na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio pela semifinal do Campeonato Gaúcho de 2016.
No Ceará desde 2020, Klaus tem 36 jogos e cinco gols marcados, todos eles pela bola área. Na atual temporada, são 11 jogos, sendo 10 destes disputados como titular, e soma quatro vitórias, cinco empates e duas derrotas. Com ele em campo, o Vozão sofreu nove gols, média inferior a um tento por jogo.

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