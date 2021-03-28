Recuperado da Covid-19, Erick Bahia retorna ao Sergipe com gol e assistência

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A equipe do Sergipe entrou em campo na tarde deste sábado, contra o Maruinense, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Sergipano de 2021. Jogando no Estádio Etelvino Mendonça, a equipe do Gipão venceu o adversário por 3 a 0, com gols de Erick Bahia, Thiago Silvy e Doda. Com o triunfo, a equipe do Sergipe chegou à marca dos oito pontos conquistados e segue na vice-liderança do Grupo A.

> Ao L!, Sérgio Maurício explica novo rosto da F1 na BandErick Bahia, autor do primeiro gol do jogo, retornou aos gramados após ter contraído o coronavírus. O jogador relembrou o momento difícil que viveu e comemorou o resultado positivo.

– Foi um momento difícil ter ficado de fora do jogo da Copa do Brasil, porém sabemos que foi por uma coisa acima de todos nós, estou bem só tenho agradecer a Deus, por ter retornado fazendo gols e contribuindo com uma assistência na vitória – disse Bahia.

- Estamos trabalhando forte para alcançarmos o nosso primeiro objetivo que é a classificação para fase seguinte da competição e depois o título – comentou o atacante.