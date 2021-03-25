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Recuperado da Covid-19, atacante Luis Fabiano tem alta do hospital

Fabuloso estava internado tratando das complicações do coronavírus. Ele agradeceu aos médicos, orações e mensagens positivas durante as duas semanas que ficou com sintomas...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 16:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 16:53
Crédito: Reprodução/Twitter
O atacante Luis Fabiano teve alta do hospital após ficar internado em decorrência da Covid-19. Fabuloso postou nas redes sociais o momento em que sai do hospital, onde estava sendo acompanhado pelos médicos.
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- Batalha vencida! E essa foi uma das mais duras que já encarei. Quando se tem saúde você corre atrás dos objetivos por mais difíceis que eles sejam. Mas quando algo afeta a sua saúde e você perde o controle das coisas a luta é bem mais complicada - escreveu o ex-camisa nove do São Paulo.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA ATUALIZADA! Luis continuou o texto agradecendo os médicos, à sua família e também as mensagens positivas que recebeu durante esse período.
- Graças a Deus, minha família, amigos e a essa equipe fantástica estou livre da Covid-19 depois de duas semanas muito difíceis. Quero fazer um agradecimento especial aos doutores Fábio e Gustavo (infectologista), além dessa excelente equipe que esteve a frente do meu tratamento - afirmou.
Por fim, Fabuloso pede para que as pessoas levem a sério o vírus, que vem acometendo o Brasil e o mundo.
- Agradeço a vocês mais uma vez pelas ótimas vibrações que me passaram nas últimas horas. Tenho certeza que isso acelerou ainda mais a minha recuperação. Levem a sério esse vírus, pois ele é traiçoeiro. Cuidem-se e cuidem dos seus familiares - finalizou.

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