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Recuperado, Arthur só jogará pelo Barça 'se for essencial ou necessário'

Plano da equipe catalã é não utilizá-lo no Campeonato
Espanhol e nem na Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 15:17

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 15:17

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Após se recuperar de amigdalite, Arthur está pronto para retornar ao Barcelona. Porém, os planos do clube espanhol são um pouco diferentes. Quique Setién, treinador do Barça, disse que o meio-campista só jogará 'se for essencial ou necessário'.
- Ele está treinando e nós o chamamos para o jogo. Ele poderá jogar, mas só se sua participação for essencial ou necessária - disse o treinador.
Arthur atuava com regularidade pelo Barça até ser vendido para a Juventus. Desde então, o brasileiro não entrou mais em campo. Segundo a imprensa espanhola, o plano do clube é não utilizar o jogador nem no Campeonato Espanhol e nem na Liga dos Campeões.
A última partida do brasileiro foi no dia 27 de junho, quando atuou por quatro minutos contra o Celta. Dois dias depois, foi vendido para a Juventus.

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