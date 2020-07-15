Recuperado, Arthur só jogará pelo Barça 'se for essencial ou necessário'

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Após se recuperar de amigdalite, Arthur está pronto para retornar ao Barcelona. Porém, os planos do clube espanhol são um pouco diferentes. Quique Setién, treinador do Barça, disse que o meio-campista só jogará 'se for essencial ou necessário'.

- Ele está treinando e nós o chamamos para o jogo. Ele poderá jogar, mas só se sua participação for essencial ou necessária - disse o treinador.

Arthur atuava com regularidade pelo Barça até ser vendido para a Juventus. Desde então, o brasileiro não entrou mais em campo. Segundo a imprensa espanhola, o plano do clube é não utilizar o jogador nem no Campeonato Espanhol e nem na Liga dos Campeões.