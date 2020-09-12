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Recuperação de Nathan surpreende e ele pode estar entre os relacionados

O meia que não jogava desde o dia 12 de agosto por conta de uma lesão muscular, contra o Corinthians, está na lista de atletas que enfrentam o Red Bull Bragantino...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 19:35

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 19:35
Crédito: A previsão inicial de volta aos campos era de dois meses e Nathan antecipou esse prazo e estará à disposição do Galo para o duelo deste domingo-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG pode ter no grupo de 23 jogadores relacionados para a partida contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, 13 de setembro, às 18h, no Mineirão, o meia Nathan, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, sofrida há um mês, no jogo contra o Corinthians, pelo Brasileiro.
Nathan já havia iniciado os trabalhos físicos no início da semana, na Cidade do Galo e sua recuperação surpreende, pois uma previsão inicial era de retorno e dois meses e o meia encurtou o prazo em 30 dias. Dificilmente Nathan será utilizado como titular, pelo longo período inativo. Todavia, Jorge Sampaoli terá o meia como opção para o setor de meio de campo. O meia tem quatro gols nos sete jogos e que atuou sob o comando de Sampaoli, sendo artilheiro do time desde que argentino foi contratado.
Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para duelo com o Red Bull Bragantino​Goleiros: Everson, Victor e Matheus MendesLaterais: Mariano, Guga, Mailton, Fábio Santos e Guilherme AranaZagueiros: Júnior Alonso, Réver, Gabriel, Igor Rabello e BuenoMeias: Allan, Nathan, Hyoran, Alan Franco, Atacantes: Keno, Marrony, Savarino, Eduardo Sasha, Marquinhos e Sávio

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