Recuperação de Nathan surpreende e ele pode estar entre os relacionados

Crédito: A previsão inicial de volta aos campos era de dois meses e Nathan antecipou esse prazo e estará à disposição do Galo para o duelo deste domingo-(Pedro Souza/Atlético-MG

O Atlético-MG pode ter no grupo de 23 jogadores relacionados para a partida contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, 13 de setembro, às 18h, no Mineirão, o meia Nathan, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda, sofrida há um mês, no jogo contra o Corinthians, pelo Brasileiro.

Nathan já havia iniciado os trabalhos físicos no início da semana, na Cidade do Galo e sua recuperação surpreende, pois uma previsão inicial era de retorno e dois meses e o meia encurtou o prazo em 30 dias. Dificilmente Nathan será utilizado como titular, pelo longo período inativo. Todavia, Jorge Sampaoli terá o meia como opção para o setor de meio de campo. O meia tem quatro gols nos sete jogos e que atuou sob o comando de Sampaoli, sendo artilheiro do time desde que argentino foi contratado.