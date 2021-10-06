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futebol

Recuperação? Brasil de Pelotas vence Operário-PR

Vivendo momento turbulentos na Série B, Xavante somou a terceira vitória na competição...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 18:18

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 18:18

Crédito: Divulgação/GE Brasil
Em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão Série B, o Brasil de Pelotas venceu o Operário-PR por 1 a 0. O duelo aconteceu no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. O único gol desta quarta-feira, 6, saiu dos pés de Erison, no primeiro tempo. Com isso, o Xavante encerrou o jejum de 16 jogos sem vitória.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇO MOVIMENTADO!
A partida iniciou com o Operário-PR buscando abrir o placar a todo momento. O time chegava mais ao ataque, deixando o Brasil de Pelotas cada vez mais fechado. Contudo, o Xavante conseguiu diminuir o ímpeto dos visitantes e equilibrou o jogo.
BOA CHEGADA E GOL!
Os times seguiram com um ritmo bastante intenso nos primeiros minutos, buscando balançar as redes em todas as chegadas possíveis. Aos 11, a primeira chance de ouro para o jogo. Depois de Ícaro roubar a bola, Erison apareceu e soltou uma pancada para abrir de canhota.
AINDA EM INTENSIDADE...
O jogo seguiu bastante pegado. Aos 15, foi a vez de Caio Rangel puxar o ataque, tocando para Netto, que chutou rasteiro. Reniê mandou para escanteio. Fábio Alemão deu uma resposta de alto nível. Aos 22, o zagueiro recebeu no meio-campo e arriscou. A bola passou perto da meta do Brasil.
MAIS UMA BOA CHEGADA!​O Brasil de Pelotas conseguiu manter o seu bom posicionamento do jogo, o que anulava as chegadas dos adversários. Aos 31, Erison recebeu de fora da área, virou e soltou o chute. Thiago Braga caiu para defender. ​

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