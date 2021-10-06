Recuperação? Brasil de Pelotas vence Operário-PR

Crédito: Divulgação/GE Brasil

Em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão Série B, o Brasil de Pelotas venceu o Operário-PR por 1 a 0. O duelo aconteceu no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. O único gol desta quarta-feira, 6, saiu dos pés de Erison, no primeiro tempo. Com isso, o Xavante encerrou o jejum de 16 jogos sem vitória.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSCOMEÇO MOVIMENTADO!

A partida iniciou com o Operário-PR buscando abrir o placar a todo momento. O time chegava mais ao ataque, deixando o Brasil de Pelotas cada vez mais fechado. Contudo, o Xavante conseguiu diminuir o ímpeto dos visitantes e equilibrou o jogo.

BOA CHEGADA E GOL!

Os times seguiram com um ritmo bastante intenso nos primeiros minutos, buscando balançar as redes em todas as chegadas possíveis. Aos 11, a primeira chance de ouro para o jogo. Depois de Ícaro roubar a bola, Erison apareceu e soltou uma pancada para abrir de canhota.

AINDA EM INTENSIDADE...

O jogo seguiu bastante pegado. Aos 15, foi a vez de Caio Rangel puxar o ataque, tocando para Netto, que chutou rasteiro. Reniê mandou para escanteio. Fábio Alemão deu uma resposta de alto nível. Aos 22, o zagueiro recebeu no meio-campo e arriscou. A bola passou perto da meta do Brasil.