Recorde de jogos e marca de gols: Reinaldo vive boa fase no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Se tem um jogador que vem em uma grande fase no São Paulo é o lateral-esquerdo Reinaldo. Titular absoluto da equipe de Fernando Diniz, o jogador vem sendo importante, principalmente pelo seu apoio ao ataque.

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Na goleada sobre o Botafogo por 4 a 0, o camisa seis deixou sua marca batendo pênalti e atingiu um dado curioso: ele já marcou contra os quatro grandes de São Paulo (incluindo o próprio Tricolor) e também diante dos quatro grandes do Rio de Janeiro, totalizando 16 gols nessas partidas. O lateral marcou três gols contra o São Paulo na carreira. Um pelo Paulista de Jundiaí em 2012 (derrota por 3 a 1), um pela Ponte Preta em 2016 (vitória da Macaca por 1 a 0) e um pela Chapecoense em 2017 (empate por 2 a 2).

Atuando pelo Tricolor, ele marcou cinco vezes em clássicos paulistas: três gols contra o Corinthians (duas em 2018 e uma em 2019), uma vez diante do Santos, em 2019, e um tento contra o Palmeiras, nesta temporada. Os clubes cariocas também sofreram com o jogador. Ele marcou três tentos contra o Fluminense (uma vez em 2013 e duas vezes em 2019), e um tento contra Flamengo (2020), Vasco (2020) e Botafogo (2020).

REINALDO ATINGE MARCA HISTÓRICA NO BRASILEIRÃO

O camisa seis do Tricolor teve mais coisas a comemorar do que a goleada do São Paulo e seu gol marcado. O jogador completou 154 jogos pelo clube no Brasileirão, se igualando a Zetti como o quinto jogador do São Paulo com mais partidas na competição. Na frente deles estão Hernanes (171), Waldir Peres (185), Luis Fabiano (188) e Rogério Ceni (575).

Pendurado, o jogador não recebeu cartão amarelo e está à disposição de Fernando Diniz para o clássico contra o Corinthians, às 18h15, na Neo Química Arena, no próximo domingo (13).