Recheado de reservas, Grêmio visita o Ceará

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Ceará e Grêmio protagonizam um dos confrontos mais interessantes da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Castelão.Como chegam

Na estreia da competição o Vozão deixou a sua torcida chateada. Diante de um grande volume de jogos, o Ceará não manteve o ritmo dentro de campo e acabou superado pelo Sport.

Agora, o Ceará precisa aproveitar a chance de encarar um Tricolor repleto de reservas e beliscar os primeiros pontos na competição.

Do outro lado do confronto está o Tricolor, que chegou ao nordeste do país repleto de desfalques. Sem Jean Pyerre e Matheus Henrique, Portaluppi deixou diversos nomes importantes em Porto Alegre e aposta na força do elenco.

Prováveis:

Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus e Bruno Pacheco; Fabinho e Charles; Fernando Sobral, Vina e Leandro Carvalho; Cléber. Técnico: Guto Ferreira.