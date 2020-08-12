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futebol

Recheado de reservas, Grêmio visita o Ceará

Vozão e Tricolor medem forças a partir das 21h30 (Horáio de Brasília), na Arena Castelão...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 21:49

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 21:49

Crédito: AFP PHOTO
Ceará e Grêmio protagonizam um dos confrontos mais interessantes da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Castelão.Como chegam
Na estreia da competição o Vozão deixou a sua torcida chateada. Diante de um grande volume de jogos, o Ceará não manteve o ritmo dentro de campo e acabou superado pelo Sport.
Agora, o Ceará precisa aproveitar a chance de encarar um Tricolor repleto de reservas e beliscar os primeiros pontos na competição.
Do outro lado do confronto está o Tricolor, que chegou ao nordeste do país repleto de desfalques. Sem Jean Pyerre e Matheus Henrique, Portaluppi deixou diversos nomes importantes em Porto Alegre e aposta na força do elenco.
Prováveis:
Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus e Bruno Pacheco; Fabinho e Charles; Fernando Sobral, Vina e Leandro Carvalho; Cléber. Técnico: Guto Ferreira.
Grêmio: Paulo Victor; Orejuela, David Braz, Rodrigues e Cortez; Lucas Silva, Darlan, Alisson, Thaciano e Pepê; Isaque. Técnico: Renato Gaúcho.

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