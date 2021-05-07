Recheado de reservas, Ceará vence o Crato em gol de pênalti

Em jogo que sacramentou a 3ª rodada do Cearense, o Ceará, repleto e reservas, bateu o Crato por 1 a 0. Com o placar, o Vozão chegou aos 4 pontos, na 4ª colocação. O Crato é o 5º, com 3 pontos.

Calendário

Na próxima jornada, o Ceará mede forças contra o Caucaia e o Crato encara o Atlético-CE.

Primeiro Tempo

O jogo teve pouca atratividade ao longo dos primeiros 45 minutos. Com mais qualidade técnica, o Vozão não conseguia impor seu ritmo de jogo e só apertou nos minutos finais. Natan foi derrubado na área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, Felipe Baixola bateu firme e abriu o marcador. Pouco depois, Marquinhos recebeu em velocidade, tirou dois marcadores e chutou a chance de ampliar nas mãos de Dida.

Segundo Tempo