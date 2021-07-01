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Recém recuperados de lesões, Miranda e Luan serão avaliados diariamente pelo São Paulo

Os dois voltaram ao time titular no clássico contra o Corinthians, mas deixaram o campo nos minutos finais da partida alegando desgaste físico...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:02

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 17:02
Crédito: Miranda e Luan serão avaliados fisicamente (Fotos: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Na última quarta-feira (30), no clássico contra o Corinthians, na Neo Química Arena, o volante Luan e o zagueiro Miranda voltaram ao time titular do São Paulo após se recuperarem de lesões musculares. Entretanto, ambos deixaram o gramado no fim do jogo alegando desgaste e, assim, o clube avaliará a condição dos dois atletas diariamente.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Mesmo com as avaliações diárias, a princípio, nenhum dos dois preocupa para a partida do próximo domingo (4), contra o Red Bull Bragantino, no Morumbi, pela nona rodada do Brasileirão.
Luan se recuperou de um edema na coxa, que o deixou de fora da equipe por quase um mês, enquanto Miranda teve um estiramento na coxa direita, que o afastou dos gramados desde o dia 13 de junho.
Em suas ausências, o setor defensivo do Tricolor sofreu bastante. Sem a qualidade e experiência de Miranda no trio de zaga e sem o papel de contenção de Luan no meio de campo, o time teve problemas na defesa e acumulou resultados ruins no começo do campeonato.Com a volta dos dois jogadores ao time, a defesa do São Paulo foi o destaque no empate sem gols com o Corinthians. Com ambos deixando o gramado nos minutos finais do jogo devido ao desgaste físico, um alerta foi acionado, uma vez que os dois seguem retomando ritmo e intensidade após as recuperações.
Com Luan e Miranda, a princípio, disponíveis para o próximo jogo, o Tricolor recebe o líder da competição, o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (4), às 18h15, no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer no campeonato, o time entra em campo procurando iniciar sua recuperação e subir na tabela.

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